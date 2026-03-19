O υπουργός Εξωτερικών του Ιράν τρολάρει τους Αμερικανούς: Ευχαριστήστε τον Νετανιάχου για τον φόρο «Πρώτα το Ισραήλ»
Επίθεση του Αμπάς Αραγτσί και στον Μακρόν: Ανησυχήσε μόνο μετά τη δική μας απάντηση και όχι όταν επιτέθηκε το Ισραήλ

Την είδηση ότι το Αμερικανικό Πεντάγωνο ζητά επιπλέον $200 δισ. προϋπολογισμό για τον πόλεμο με το Ιράν σχολίασε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

«Είμαστε μόλις στην τρίτη εβδομάδα στον πόλεμο που επιβλήθηκε σε Ιρανούς και Αμερικανούς. Αυτά τα 200 δισ. δολάρια είναι η κορυφή του παγόβουνου. Οι απλοί Αμερικανοί μπορούν να ευχαριστήσουν τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τους λακέδες του στο Κογκρέσο για τα τρισεκατομμύρια σε φόρο "Πρώτα το Ισραήλ" που θα χτυπήσει την αμερικανική οικονομία» έγραψε ο κ. Αραγτσί στο Χ




Το αμερικανικό Πεντάγωνο ζήτησε από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προωθήσει στο Κογκρέσο αίτημα για έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να καλυφθούν οι οικονομικές ανάγκες του συνεχιζόμενου πολέμου κατά του Ιράν, που βρίσκεται στην τρίτη του εβδομάδα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, που επικαλείται πηγή από την κυβέρνηση, το ποσό αυτό ξεπερνά κατά πολύ το κόστος των αεροπορικών βομβαρδισμών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής και ενδεχομένως συνδέεται με την κατεπείγουσα παραγωγή οπλικών συστημάτων υψηλής σημασίας.

Η επίμαχη χρηματοδότηση και οι στρατιωτικές ανάγκες

Η εφημερίδα αναφέρει ότι το ποσό αυτό θα ξεπεράσει κατά πολύ το κόστος των αεροπορικών βομβαρδισμών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, με τον προϋπολογισμό να στοχεύει κυρίως στην αύξηση της παραγωγής κρίσιμων όπλων που έχουν χρησιμοποιηθεί από τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Στις τελευταίες τρεις εβδομάδες, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πλήξει χιλιάδες στόχους, και η ζήτηση για οπλικά συστήματα έχει εκτοξευτεί.

Το ποσό αυτό, που ζητείται άμεσα από το Πεντάγωνο, ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, αλλά και για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε οπλικά συστήματα και στρατιωτική υποδομή, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την επόμενη φάση της σύγκρουσης. Ωστόσο, παραμένει ασαφές το πόσο θα ζητήσει τελικά ο Λευκός Οίκος από το Κογκρέσο για έγκριση, καθώς αρκετοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το αίτημα του Πενταγώνου έχει λίγες πιθανότητες να περάσει, δεδομένων των ισχυρών αντιδράσεων στο Κογκρέσο.

Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν δηλώσει υποστήριξη για την επιπλέον χρηματοδότηση, αλλά δεν έχουν συμφωνήσει σε μια σαφή νομοθετική στρατηγική, ενώ παραμένει αβέβαιο αν θα καταφέρουν να ξεπεράσουν το κατώφλι των 60 ψήφων στη Γερουσία.

Η προσπάθεια για χρηματοδότηση ανατέθηκε στον Υποδιοικητή Άμυνας Στίβεν Φάινμπεργκ, ο οποίος έχει επικεντρωθεί στην ενίσχυση της παραγωγής πυρομαχικών υψηλής ακρίβειας, που έχουν εξαντληθεί λόγω των εντατικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Επίθεση και στον Μακρόν

Ο Αραγτσί εξαπέλυσε επίθεση και στον Εμανουέλ Μακρόν μετά την έκκληση του προέδρου της Γαλλίας να σταματήσουν οι επιθέσεις σε μη στρατιωτικούς στόχους, όπως οι ενεργειακές εγκαταστάσεις.

«Ο Μακρόν δεν είπε ούτε λέξη καταδίκης για την πόλεμο Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν. Δεν καταδίκαστε το Ισραήλ όταν βομβάρδισε αποθήκες πετρελαίου στο Ιράν, εκθέτοντας εκατομμύρια ανθρώπους σε τοξίνες. Η "ανησυχία του δεν εκφράστηκε μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ στις ιρανικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αλλά για τις απαντήσεις μας, λυπηρό» έγραψε ο Αραγτσί

Δείτε Επίσης