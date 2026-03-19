Βραζιλία: Νεκρός ένας από τους πιο καταζητούμενους κακοποιούς της χώρας μετά από έφοδο της Αστυνομίας στις φαβέλες του Ρίο

Ενας από τους ηγέτες συμμοριών διακινητών ναρκωτικών στο Ρίο, ο Κλαούντιου Αουγκούστου ντος Σάντος, έπεσε νεκρός - Συνελήφθησαν 116 ακόμα άτομα και κατασχέθηκαν 21 όπλα, 105 κιλά κοκαΐνης και πάνω από 600 κιλά μαριχουάνας

εφόδου των δυνάμεων επιβολής της τάξης στο , συμπεριλαμβανομένου ενός από τους ηγέτες συμμοριών διακινητών ναρκωτικών που συγκαταλεγόταν στους πλέον καταζητούμενους κακοποιούς στη , σύμφωνα με τις αρχές.



Κάπου 150 μέλη του λεγόμενου τάγματος ειδικών επιχειρήσεων (BOPE), επίλεκτης μονάδας της τοπικής χωροφυλακής, αναπτύχθηκαν από τα ξημερώματα σε φαβέλες στην τουριστική συνοικία Σάντα Τερέζα, κοντά στο κέντρο της μεγαλούπολης.



Ο Κλαούντιου Αουγκούστου ντος Σάντος, 55 ετών, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν οκτώ εντάλματα σύλληψης, ιδίως για διακίνηση ναρκωτικών και ανθρωποκτονία, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών, ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο επικεφαλής της χωροφυλακής στο Ρίο, ο Μαρσέλου Μενέζες Νογκέιρα.



Η συμμορία CV, από τις ισχυρότερες στη Βραζιλία Οι αρχές τον θεωρούσαν σημαντική μορφή της συμμορίας Comando Vermelho (CV, «κόκκινη διοίκηση»), μιας από τις πιο ισχυρές εγκληματικές οργανώσεις στη Βραζιλία. Η αστυνομία σκότωσε επίσης άλλους έξι «εγκληματίες» και συνέλαβε 116 υπόπτους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.



Κλείσιμο κατοίκου της συνοικίας που είχαν πάρει όμηρο στο σπίτι του μαζί με τη σύζυγό του ένοπλοι που προσπαθούσαν να διαφύγουν από τους χωροφύλακες, σύμφωνα με αξιωματικό των δυνάμεων επιβολής της τάξης. Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, οι δράστες της απαγωγής άνοιξαν πυρ και ο άνδρας χτυπήθηκε από σφαίρα στο κεφάλι. Η σύζυγος επιβίωσε.



Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης ανέφεραν ακόμη πως προχώρησαν στην κατάσχεση 21 όπλων, 105 κιλών κοκαΐνης και 600 και πλέον κιλών μαριχουάνας.

Τα αντίποινα για την έφοδο της Αστυνομίας Σε αντίποινα για την έφοδο αυτή, πυρπολήθηκε λεωφορείο σε κεντρική οδική αρτηρία στο Ρίο. «Ανέβηκαν, απαίτησαν να κατεβάσω τους επιβάτες κι έβαλαν φωτιά στο λεωφορείο. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο οδηγός, ο Μάρσιου Σόουζα, εμφανώς ταραγμένος μετά τη «φρικτή» εμπειρία.



Άλλα λεωφορεία τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένους δρόμους μετατρεπόμενα σε αυτοσχέδια οδοφράγματα, προκαλώντας χάος στην περιοχή αυτή με πυκνή κυκλοφορία. Η αστυνομία απέδωσε τις ενέργειες αυτές στη CV.



Στα τέλη του 2025, η συμμορία αυτή έγινε στόχος της πιο πολύνεκρης επιχείρησης της αστυνομίας στην ιστορία της Βραζιλίας: πάνω από 120 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο σε δυο μεγάλες συνοικίες αποτελούμενες από φαβέλες στο Ρίο.



Την Τετάρτη, η αστυνομία διεξήγαγε επιχείρηση ευρείας κλίμακας εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος σε 15 βραζιλιάνικες πολιτείες, βάζοντας στο στόχαστρο την διακίνηση όπλων και ναρκωτικών και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.



Η κυβέρνηση υπό τον κεντροαριστερό πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα προσπαθεί, κατά δημοσιεύματα, να πείσει τις ΗΠΑ να μην εγγράψει τη CV, ούτε άλλη συμμορία, την PCC (Primeiro Comando da Capital, «πρώτη διοίκηση της πρωτεύουσας»), στον αμερικανικό κατάλογο των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων».



Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει διάφορα καρτέλ των ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής «τρομοκρατικές» οργανώσεις κι έχει εξαπολύσει δεκάδες αεροπορικές επιδρομές εναντίον ταχύπλοων που κατ’ αυτή εμπλέκονταν στη διακίνηση ουσιών στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, με τουλάχιστον 150 νεκρούς.