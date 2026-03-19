Γραμματέας σχολείου στις ΗΠΑ παραδέχθηκε ότι έκανε σεξ με 13χρονο αφού του έδωσε ναρκωτικά, του είχε πει ότι έχει μεγαλύτερο ανδρισμό από τον σύζυγό της
Για τη σεξουαλική κακοποίηση ενός μαθητή 13 ετών για μήνες αναζητείται η 34χρονη γραμματέας σε γυμνάσιο του Κολοράντο των ΗΠΑ, Μπρέντα Μέζα.

Η Μέζα έχει ήδη παραδεχθεί στους αστυνομικούς που την ρώτησαν ότι έκανε σεξ με τον μαθητή σε ένα πάρκο και σε ένα πάρκινγκ πολυκαταστήματος.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, η 34χρονη, η οποία προπονεί την ομάδα cross-country, φέρεται να περιέγραψε ότι ήταν τόσο παθιασμένη με τον 13χρονο ώστε να ζηλεύει ακόμα και όταν μιλούσε με συνομήλικές του στο σχολείο.

Η καταζητούμενη γραμματέας φέρεται, επίσης, να είχε πει στον ανήλικο ότι ο ανδρισμός του ήταν μεγαλύτερος από του συζύγου της και ότι ένιωθε πως τον είχε γνωρίσει σε προηγούμενη ζωή.

Η πληροφορία για τη συμπεριφορά της 34χρονης την οποία το αγόρι περιέγραψε ως «σαχλή» έφτασε στις αρχές στις αρχές Φεβρουαρίου με την ίδια να παραδέχεται τις πράξεις της και στη διεύθυνση του σχολείου και στον σύζυγό της.

Κατά τη δικογραφία η ανάρμοστη σχέση εξελίχθηκε αφού το αγόρι βρήκε τον λογαριασμό της 34χρονης στο Instagram και ακολούθησαν ανταλλαγές μηνυμάτων και ερωτικών φωτογραφιών.

Τον Ιανουάριο η 34χρονη φέρεται να αγόρασε μαριχουάνα σε βρώσιμη μορφή την οποία κατανάλωσε μαζί με τον μαθητή σε πάρκινγκ πολυκαταστήματος όπου, όπως περιέγραψε, «αρχίσαμε να φιλιόμαστε και να αγγίζουμε ο ένας τον άλλο πριν να πάμε στο πίσω κάθισμα και να κάνουμε σεξ για πρώτη φορά»

Οι αστυνομικοί βρήκαν, μάλιστα, φωτογραφίες από την στενή επαφή της γραμματέως με το αγόρι ενώ διαπίστωσαν ότι σε 12 ημέρες - από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 12 Φεβρουαρίου - είχαν ανταλλάξει 81 μηνύματα με τη φράση «σε αγαπώ».

Όταν, δε, οι αστυνομικοί ανέκριναν για πρώτη φορά την 34χρονη, εκείνη έστειλε στο αγόρι μήνυμα να σβήσει τον αριθμό της, με τον 13χρονο να της στέλνει έξι ώρες αργότερα ότι ένιωθε ένοχος και ότι «θα πρέπει να μιλήσουν σε μένα και τη μητέρα μου».

Η 34χρονη, πάντως, που αντιμετωπίζει συνολικά 12 κατηγορίες ανάμεσα στις οποίες σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο παραμένει ασύλληπτη.
