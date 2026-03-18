Το X κάλυψε εντός προθεσμίας το πρόστιμο €120 εκατ. από την Κομισιόν για τις διαδικασίες επαλήθευσης λογαριασμών
Η εταιρεία αμφισβητεί νομικά την απόφαση ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Η απόφαση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τον Έλον Μασκ αλλά και από Ρεπουμπλικανούς πολιτικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες

Την προθεσμία που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ, το οποίο επιβλήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, τήρησε η πλατφόρμα X του Έλον Μασκ, ενώ παράλληλα συνεχίζει τη νομική της μάχη κατά της απόφασης.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Τόμας Ρενιέ, η εταιρεία είτε κατέβαλε το πρόστιμο είτε παρείχε χρηματοοικονομική εγγύηση ότι θα το πράξει σε περίπτωση που απορριφθεί η προσφυγή της. «Ένα από τα δύο σενάρια έχει υλοποιηθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι η Επιτροπή δεν συνηθίζει να δημοσιοποιεί λεπτομέρειες για οικονομικές συναλλαγές με ιδιωτικές εταιρείες.

Η συμμόρφωση της X έρχεται ενώ η εταιρεία συνεχίζει να αμφισβητεί νομικά την απόφαση ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, η πλατφόρμα υπέβαλε στις 10 Μαρτίου πρόταση για τροποποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας των μπλε ενδείξεων επαλήθευσης λογαριασμών, ένα από τα βασικά σημεία που είχαν τεθεί υπό αμφισβήτηση από τις ευρωπαϊκές αρχές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κρίνει τον Δεκέμβριο ότι το X παραβίασε τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act), τόσο λόγω του σχεδιασμού των μπλε σημάτων επαλήθευσης όσο και λόγω ελλείψεων στις υποχρεώσεις διαφάνειας.

Η απόφαση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τον Έλον Μασκ αλλά και από Ρεπουμπλικανούς πολιτικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι την είχαν χαρακτηρίσει ως πλήγμα στην ελευθερία της έκφρασης.

Το X έχει προθεσμία έως τις 28 Απριλίου για να καταθέσει πρόσθετα διορθωτικά μέτρα σχετικά με δύο ακόμη πεδία όπου εντοπίστηκαν παραβάσεις: τη διαφάνεια στη διαφήμιση και τη διαχείριση δεδομένων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να αξιολογήσει την πρόταση της εταιρείας για τα μπλε «τικ» και να κρίνει κατά πόσο καλύπτει τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση ή ελλιπής εφαρμογή των μέτρων, δεν αποκλείεται να επιβληθούν επιπλέον κυρώσεις.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

