To Χ ασκεί έφεση κατά του προστίμου των 120 εκατομμυρίων ευρώ που του επέβαλε η ΕΕ

ΚΟΣΜΟΣ
Έλον Μασκ Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόστιμο Twitter

Η Κομισιόν είχε επιβάλει το πρόστιμο τον Δεκέμβριο, κρίνοντας ότι η πλατφόρμα παραβίασε κανόνες της ΕΕ για το ψηφιακό περιεχόμενο και τη διαφάνεια

4 ΣΧΟΛΙΑ
Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X του Έλον Μασκ ανακοίνωσε την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου ότι κατέθεσε έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του προστίμου ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ (140 εκατ. δολαρίων) που της επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Αυτή η απόφαση της ΕΕ προέκυψε από μια ατελή και επιφανειακή έρευνα», ανέφερε σε ανάρτησή της η ομάδα παγκόσμιων κυβερνητικών υποθέσεων της X.

Η Κομισιόν είχε επιβάλει το πρόστιμο τον Δεκέμβριο, κρίνοντας ότι η πλατφόρμα παραβίασε κανόνες της ΕΕ για το ψηφιακό περιεχόμενο και τη διαφάνεια. Εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε στο Agence France-Presse (AFP) ότι η υπηρεσία είναι ενήμερη για την έφεση και «είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την απόφασή της στο δικαστήριο».


Οι τρεις παραβάσεις


Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, στην X αποδόθηκαν τρεις παραβάσεις:

Παραπλανητικός σχεδιασμός του «μπλε σήματος επαλήθευσης», καθώς οποιοσδήποτε χρήστης μπορούσε να το αποκτήσει επί πληρωμή χωρίς ουσιαστική διαδικασία ελέγχου, εκθέτοντας άλλους σε κινδύνους απάτης.

Έλλειψη διαφάνειας στο αποθετήριο διαφημίσεων, με εμπόδια στην πρόσβαση και ελλιπή στοιχεία.

Αποτυχία παροχής πρόσβασης σε δημόσια δεδομένα για ερευνητές, μέσω απαγορεύσεων scraping και επιπλέον περιορισμών.

Κλείσιμο
Το ύψος του προστίμου, σύμφωνα με την Επιτροπή, καθορίστηκε με βάση τη σοβαρότητα και τη διάρκεια των παραβάσεων.

Η αρμόδια Επίτροπος, Χέννα Βιρκούνεν, είχε δηλώσει: «Η εξαπάτηση χρηστών και η απόκρυψη πληροφοριών δεν έχουν θέση στην ΕΕ. Ο DSA αποκαθιστά εμπιστοσύνη».
4 ΣΧΟΛΙΑ

