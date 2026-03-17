Καθαρίστρια στην Πολωνία έριχνε δηλητήριο στο τσάι συναδέλφου της για εβδομάδες, δείτε βίντεο

Σοκ προκαλεί υπόθεση δηλητηρίασης στην Πολωνία, όπου μια 56χρονη καθαρίστρια κατηγορήθηκε ότιτης για εβδομάδες με το περιστατικό να το καταγράφει κάμερα ασφαλείας.Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η 56χρονη προσέθετε, ανακατεύοντας προσεκτικά και σβήνοντας τα ίχνη της. Σε άλλα στιγμιότυπα από το βίντεο, εμφανίζεται να χρησιμοποιεί καικαι να το ρίχνει και πάλι στο ρόφημα της συναδέρφου της.Η υπόθεση εκτυλίχθηκε από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024. Το θύμα άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά ότανμε συμπτώματα όπως στομαχικούς πόνους, δυσκολία στην αναπνοή, κάψιμο στον λαιμό και λιποθυμικά επεισόδια.Αποφασισμένη να αποκαλύψει τι συνέβαινε, εγκατέστησε κρυφή κάμερα η οποίααπό την 56χρονη συνάδερφο της, με τιςστον οισοφάγο, το στόμα και το στομάχι.Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, με τη 56χρονη να. Σε βίντεο-ντοκουμέντο, ακούγεται να λέει: «Το τσάι είναι εκεί, ξέρεις τι σημαίνει αυτό», λίγο πριν προχωρήσει.Στην ίδια υπόθεση υπάρχει και η εμπλοκή δεύτερης εργαζόμενης, η οποία τελικά αθωώθηκε, παρά τις κατηγορίες ότι γνώριζε και δεν αντέδρασε. Οι δύο γυναίκες εργάζονταν σε εταιρεία καθαρισμού που εξυπηρετούσε κτίριο της πολωνικής ραδιοφωνίας στη Βαρσοβία.Οι εντάσεις μεταξύ τους φαίνεται πως ξεκίνησαν από επαγγελματικές διαφωνίες, όταν το θύμα είχε επισημάνει λάθη της δράστιδας, γεγονός που –σύμφωνα με τα στοιχεία– οδήγησε στην επικίνδυνη αυτή συμπεριφορά.