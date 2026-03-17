Καθαρίστρια στην Πολωνία έριχνε δηλητήριο στο τσάι συναδέλφου της για εβδομάδες, δείτε βίντεο
Σοκ προκαλεί υπόθεση δηλητηρίασης στην Πολωνία, όπου μια 56χρονη καθαρίστρια κατηγορήθηκε ότι δηλητηρίαζε συστηματικά το ρόφημα 51χρονης συναδέλφου της για εβδομάδες με το περιστατικό να το καταγράφει κάμερα ασφαλείας.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η 56χρονη προσέθετε χημικά καθαριστικά στο τσάι της συναδέλφου της, ανακατεύοντας προσεκτικά και σβήνοντας τα ίχνη της. Σε άλλα στιγμιότυπα από το βίντεο, εμφανίζεται να χρησιμοποιεί και δεύτερο μπουκάλι με άγνωστη ουσία και να το ρίχνει και πάλι στο ρόφημα της συναδέρφου της.
Η υπόθεση εκτυλίχθηκε από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024. Το θύμα άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν παρατήρησε αλλαγές στη γεύση και το χρώμα του τσαγιού της, ενώ εμφάνισε σοβαρά προβλήματα υγείας με συμπτώματα όπως στομαχικούς πόνους, δυσκολία στην αναπνοή, κάψιμο στον λαιμό και λιποθυμικά επεισόδια.
Αποφασισμένη να αποκαλύψει τι συνέβαινε, εγκατέστησε κρυφή κάμερα η οποία κατέγραψε τη δηλητηρίαση από την 56χρονη συνάδερφο της, με τις ιατρικές εξετάσεις να επιβεβαιώνουν ότι είχε υποστεί εσωτερικά χημικά εγκαύματα στον οισοφάγο, το στόμα και το στομάχι.
Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, με τη 56χρονη να καταδικάζεται σε έξι χρόνια φυλάκισης και χρηματικό πρόστιμο. Σε βίντεο-ντοκουμέντο, ακούγεται να λέει: «Το τσάι είναι εκεί, ξέρεις τι σημαίνει αυτό», λίγο πριν προχωρήσει.
Στην ίδια υπόθεση υπάρχει και η εμπλοκή δεύτερης εργαζόμενης, η οποία τελικά αθωώθηκε, παρά τις κατηγορίες ότι γνώριζε και δεν αντέδρασε. Οι δύο γυναίκες εργάζονταν σε εταιρεία καθαρισμού που εξυπηρετούσε κτίριο της πολωνικής ραδιοφωνίας στη Βαρσοβία.
Οι εντάσεις μεταξύ τους φαίνεται πως ξεκίνησαν από επαγγελματικές διαφωνίες, όταν το θύμα είχε επισημάνει λάθη της δράστιδας, γεγονός που –σύμφωνα με τα στοιχεία– οδήγησε στην επικίνδυνη αυτή συμπεριφορά.
☕️In Warsaw, a 56-year-old woman poisoned her colleague with chemicals for months— NEXTA (@nexta_tv) March 26, 2025
She added dangerous substances to her victim's tea. Doctors claim the toxic chemicals could have killed the woman.
The perpetrator now faces up to 20 years in prison. pic.twitter.com/xuJXeDY5ql
