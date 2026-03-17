Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στην Κούβα εν μέσω του εμπάργκο των ΗΠΑ
Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η βοήθεια της Μόσχας προς την Αβάνα συζητείται με τους κουβανούς ομολόγους της
Στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων βρέθηκε η Κούβα, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ να τοποθετείται την Τρίτη, στον απόηχο των δηλώσεων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
«Η Κούβα είναι ένα ανεξάρτητο κράτος που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες εν μέσω του ασφυκτικού εμπάργκο των ΗΠΑ» τόνισε την Τρίτη ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ στη σκιά των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ.
«Η Ρωσική Ομοσπονδία είναι έτοιμη να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στην Κούβα εν μέσω του εμπάργκο των ΗΠΑ» ανέφερε.
«Η βοήθεια της Μόσχας προς την Αβάνα συζητείται με τους κουβανούς ομολόγους της» πρόσθεσε ο Πεσκόφ.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πεποίθησή του πως θα έχει την «τιμή» να πάρει την Κούβα. Απέφυγε όμως να διευκρινίσει τον τρόπο, παρότι ερωτήθηκε τι εννοεί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα