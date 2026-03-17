Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στην Κούβα εν μέσω του εμπάργκο των ΗΠΑ
Στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων βρέθηκε η Κούβα, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ να τοποθετείται την Τρίτη, στον απόηχο των δηλώσεων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Κούβα είναι ένα ανεξάρτητο κράτος που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες εν μέσω του ασφυκτικού εμπάργκο των ΗΠΑ» τόνισε την Τρίτη ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ στη σκιά των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία είναι έτοιμη να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στην Κούβα εν μέσω του εμπάργκο των ΗΠΑ» ανέφερε.

«Η βοήθεια της Μόσχας προς την Αβάνα συζητείται με τους κουβανούς ομολόγους της» πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πεποίθησή του πως θα έχει την «τιμή» να πάρει την Κούβα. Απέφυγε όμως να διευκρινίσει τον τρόπο, παρότι ερωτήθηκε τι εννοεί.
Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

