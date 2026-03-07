Ο Τραμπ υποδέχθηκε τις σορούς των Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη Μέση Ανατολή
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαιρέτισε στρατιωτικά καθώς περνούσαν τα φέρετρα καλυμμένα με την αμερικανική σημαία

Ο Τραμπ υποδέχθηκε τις σορούς των Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη Μέση Ανατολή
Ο Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε σήμερα σε σύντομη τελετή στην πίστα της αεροπορικής βάσης του Ντόβερ, στο Ντέλαγουερ (βορειοανατολικές ΗΠΑ), για την επιστροφή των σορών των έξι πρώτων Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Φορώντας λευκό κασκέτο που έγραφε USA με χρυσά γράμματα, ο πρόεδρος χαιρέτισε στρατιωτικά καθώς περνούσαν τα φέρετρα καλυμμένα με την αμερικανική σημαία, τα οποία μεταφέρθηκαν από ένα στρατιωτικό αεροπλάνο σε όχημα.

Ο Τραμπ υποδέχθηκε τις σορούς των Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη Μέση Ανατολή


Οι έξι στρατιωτικοί, που σκοτώθηκαν την επομένη της έναρξης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ του πολέμου εναντίον του Ιράν, ήταν έφεδροι που είχαν αναπτυχθεί στο Κουβέιτ με την 103η Διοίκηση Υποστήριξης που έχει τη βάση της στο Ντε Μόινς της Αϊόβα.
