Ζελένσκι κατά Όρμπαν: Αν εμποδίσει τα 90 δισ. προς την Ουκρανία, θα δώσουμε τη διεύθυνσή του στους στρατιώτες μας να τον πάρουν να του μιλήσουν στη γλώσσα του

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι ελπίζει ότι κανείς δεν θα ασκήσει βέτο για τη βοήθεια ύψους 90 δισ. προς την Ουκρανία, αλλιώς «θα του μιλήσουν στο τηλέφωνο Ουκρανοί στρατιώτες στη γλώσσα του»