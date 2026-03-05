«Έχουμε να κοιμηθούμε 3 μέρες από τις εκρήξεις»: Ομάδες Ιρανών περνούν με πολικές θερμοκρασίες το συνοριακό πέρασμα στην ανατολική Τουρκία

Την εικόνα που έχει διαμορφωθεί στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν μετά την έναρξη των βομβαρδισμών το περασμένο Σάββατο, δίνουν πολίτες που περνούν από το συνοριακό πέρασμα στην ανατολική Τουρκία