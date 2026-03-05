Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
«Έχουμε να κοιμηθούμε 3 μέρες από τις εκρήξεις»: Ομάδες Ιρανών περνούν με πολικές θερμοκρασίες το συνοριακό πέρασμα στην ανατολική Τουρκία
«Έχουμε να κοιμηθούμε 3 μέρες από τις εκρήξεις»: Ομάδες Ιρανών περνούν με πολικές θερμοκρασίες το συνοριακό πέρασμα στην ανατολική Τουρκία
Την εικόνα που έχει διαμορφωθεί στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν μετά την έναρξη των βομβαρδισμών το περασμένο Σάββατο, δίνουν πολίτες που περνούν από το συνοριακό πέρασμα στην ανατολική Τουρκία
Με τις θερμοκρασίες να έχουν πέσει κάτω από το μηδέν στο συνοριακό πέρασμα Καπίκιοϊ, στα ανατολικά σύνορα της Τουρκίας με το Ιράν, μικρές ομάδες Ιρανών περνούσαν την Πέμπτη στην τουρκική επικράτεια, προσφέροντας μια εικόνα για το πώς η αεροπορική εκστρατεία ΗΠΑ και Ισραήλ διαταράσσει την καθημερινότητα των πολιτών.
Μια 35χρονη γυναίκα, η οποία άφησε πίσω της τον σύζυγό της, δήλωσε ότι δεν είχε κοιμηθεί εδώ και τρεις ημέρες και ότι βρισκόταν σε κατάσταση έντονου άγχους. Όπως ανέφερε, εγκατέλειψε την Τεχεράνη ενώ βόμβες έπεφταν γύρω από τη γειτονιά της. Σχεδίαζε να ταξιδέψει αρχικά στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια στο Σίδνεϊ, όπου ζουν συγγενείς της. Όπως πολλοί από όσους μίλησαν σε δημοσιογράφους, αρνήθηκε να αποκαλύψει το όνομά της, φοβούμενη πιθανές συνέπειες από την ιρανική κυβέρνηση.
Ο 75χρονος Ιμπραχίμ Τζαλιλί δήλωσε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του εγκατέλειψαν την πόλη Ουρμία, στα βορειοδυτικά του Ιράν, με προορισμό την Κωνσταντινούπολη, όπου θα συναντούσαν τον γιο τους. Ο γιος τους, προβλέποντας την επιδείνωση της κατάστασης, είχε φύγει νωρίτερα και είχε ήδη νοικιάσει σπίτι για την οικογένεια, όπως είπε ο ίδιος. «Υπήρχαν πολλές εκρήξεις στην πόλη», ανέφερε για την Ουρμία.
Ένας 20χρονος φοιτητής Ιατρικής, ο οποίος επίσης δήλωσε ότι είχε φτάσει από την Ουρμία, κατευθυνόταν προς την Τουρκία προκειμένου να προσπαθήσει να εξασφαλίσει βίζα για την Κίνα, ώστε να συνεχίσει εκεί τις σπουδές του. Όπως είπε, το κινεζικό προξενείο στο Ιράν δεν εξυπηρετούσε πλέον Ιρανούς πολίτες. Παρά τον φόβο, η οικογένειά του δεν σκεφτόταν να εγκαταλείψει το Ιράν, πρόσθεσε.
Ο 26χρονος Κερίμ Τζαλαλί δήλωσε ότι «εκτός από τις περιοχές που έχουν πληγεί, η ζωή συνεχίζεται» στην Ουρμία, με τα καταστήματα και τις αγορές να παραμένουν ανοιχτά. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι στις περιοχές που έχουν δεχθεί επιθέσεις, πολλοί φοβούνται να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους.
Εμπορικά φορτηγά που περίμεναν να εισέλθουν στο Ιράν έλαβαν άδεια να περάσουν προς το απόγευμα, ενώ περισσότερα από 20 ταξί με επιβάτες κατευθύνθηκαν επίσης προς την ιρανική πλευρά.
Την ίδια στιγμή, παρόμοιος αριθμός Ιρανών επέστρεφε στη χώρα τους, ορισμένοι για να βρίσκονται κοντά στις οικογένειές τους, παρά τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς. Μια 25χρονη που εργάζεται ως κομμώτρια στην Κωνσταντινούπολη δήλωσε ότι δεν είχε καταφέρει να επικοινωνήσει με τους γονείς της επί τρεις ημέρες και δεν κατάφερε να τους πείσει να φύγουν από τη χώρα. Όπως είπε, επέστρεφε στο Ιράν επειδή δεν μπορούσε να ζήσει μακριά τους.
Μια 35χρονη γυναίκα, η οποία άφησε πίσω της τον σύζυγό της, δήλωσε ότι δεν είχε κοιμηθεί εδώ και τρεις ημέρες και ότι βρισκόταν σε κατάσταση έντονου άγχους. Όπως ανέφερε, εγκατέλειψε την Τεχεράνη ενώ βόμβες έπεφταν γύρω από τη γειτονιά της. Σχεδίαζε να ταξιδέψει αρχικά στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια στο Σίδνεϊ, όπου ζουν συγγενείς της. Όπως πολλοί από όσους μίλησαν σε δημοσιογράφους, αρνήθηκε να αποκαλύψει το όνομά της, φοβούμενη πιθανές συνέπειες από την ιρανική κυβέρνηση.
🇮🇷 🇹🇷 Iranians fleeing 'dangerous' Tehran arrive in Turkey— AFP News Agency (@AFP) March 4, 2026
Iranians cross into neighbouring Turkey through the land border of Kapikoy, as the Middle East war stretches into its fourth day. pic.twitter.com/hmOETvyRwU
Ο 75χρονος Ιμπραχίμ Τζαλιλί δήλωσε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του εγκατέλειψαν την πόλη Ουρμία, στα βορειοδυτικά του Ιράν, με προορισμό την Κωνσταντινούπολη, όπου θα συναντούσαν τον γιο τους. Ο γιος τους, προβλέποντας την επιδείνωση της κατάστασης, είχε φύγει νωρίτερα και είχε ήδη νοικιάσει σπίτι για την οικογένεια, όπως είπε ο ίδιος. «Υπήρχαν πολλές εκρήξεις στην πόλη», ανέφερε για την Ουρμία.
Ένας 20χρονος φοιτητής Ιατρικής, ο οποίος επίσης δήλωσε ότι είχε φτάσει από την Ουρμία, κατευθυνόταν προς την Τουρκία προκειμένου να προσπαθήσει να εξασφαλίσει βίζα για την Κίνα, ώστε να συνεχίσει εκεί τις σπουδές του. Όπως είπε, το κινεζικό προξενείο στο Ιράν δεν εξυπηρετούσε πλέον Ιρανούς πολίτες. Παρά τον φόβο, η οικογένειά του δεν σκεφτόταν να εγκαταλείψει το Ιράν, πρόσθεσε.
Ο 26χρονος Κερίμ Τζαλαλί δήλωσε ότι «εκτός από τις περιοχές που έχουν πληγεί, η ζωή συνεχίζεται» στην Ουρμία, με τα καταστήματα και τις αγορές να παραμένουν ανοιχτά. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι στις περιοχές που έχουν δεχθεί επιθέσεις, πολλοί φοβούνται να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους.
Εμπορικά φορτηγά που περίμεναν να εισέλθουν στο Ιράν έλαβαν άδεια να περάσουν προς το απόγευμα, ενώ περισσότερα από 20 ταξί με επιβάτες κατευθύνθηκαν επίσης προς την ιρανική πλευρά.
Την ίδια στιγμή, παρόμοιος αριθμός Ιρανών επέστρεφε στη χώρα τους, ορισμένοι για να βρίσκονται κοντά στις οικογένειές τους, παρά τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς. Μια 25χρονη που εργάζεται ως κομμώτρια στην Κωνσταντινούπολη δήλωσε ότι δεν είχε καταφέρει να επικοινωνήσει με τους γονείς της επί τρεις ημέρες και δεν κατάφερε να τους πείσει να φύγουν από τη χώρα. Όπως είπε, επέστρεφε στο Ιράν επειδή δεν μπορούσε να ζήσει μακριά τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα