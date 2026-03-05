Τέσσερις νεκροί εργαζόμενοι και αρκετοί τραυματίες σε 13 επιθέσεις σε υγειονομικές εγκαταστάσεις στο Ιράν
Ιράν ΗΠΑ Ισραήλ Πόλεμος Νοσοκομεία

Τέσσερις νεκροί εργαζόμενοι και αρκετοί τραυματίες σε 13 επιθέσεις σε υγειονομικές εγκαταστάσεις στο Ιράν

Ο ΠΟΥ έχει επιβεβαιώσει μια επίθεση σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης στο Λίβανο

Τέσσερις νεκροί εργαζόμενοι και αρκετοί τραυματίες σε 13 επιθέσεις σε υγειονομικές εγκαταστάσεις στο Ιράν
Δεκατρείς επιθέσεις σε υγειονομικές υποδομές στο Ιράν έχουν σημειωθεί κατά τη διάρκεια της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τέσσερις εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας σκοτώθηκαν και 25 άλλοι τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα των επιθέσεων, δήλωσε ο γενικός διευθυντής Τέντρος Γκεμπρεγεσούς σε συνέντευξη Τύπου.

Ο ΠΟΥ έχει επιβεβαιώσει, επίσης, μια επίθεση σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης στο Λίβανο.

Σημειώνεται ότι ΗΠΑ και το Ισραήλ πραγματοποιούν στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν από το Σάββατο, ενώ το Ισραήλ άρχισε να επιτίθεται σε θέσεις της υποστηριζόμενης από το Ιράν, Χεζμπολάχ στο Λίβανο νωρίς τη Δευτέρα.
