Θρίλερ με 28χρονο γιο Ουκρανού μαφιόζου στο Μπαλί: Η απαγωγή, το μήνυμα στους γονείς του και ένα αποκεφαλισμένο πτώμα

Διαστάσεις θρίλερ έχει πάρει η υπόθεση απαγωγής του 28χρονου Ιγκόρ Κομάροφ στο Μπαλί στα μέσα Φεβρουαρίου καθώς πριν από λίγα 24ωρα οι αρχές εντόπισαν ένα αποκεφαλισμένο πτώμα το οποίο πιστεύεται ότι ανήκει στον 28χρονο γιο του Ολεξάντρ «Ναρίκ» Πετρόφσκι από το Ντνίπρο, ο οποίος - σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης - έχει δεσμούς με τον υπόκοσμο.Σύμφωνα με το News.com.au, ο 28χρονος Ιγκόρ απήχθη στις 15 Φεβρουαρίου από μια ομάδα αγνώστων στην παραθαλάσσια περιοχή Τζιμπαράν που είναι δημοφιλής στους Ρώσους και τους Ουκρανούς. Κατά το ίδιο δημοσίευμα ο 28χρονος βασανίστηκε, δολοφονήθηκε και ακρωτηριάστηκε.Ο Κομάροφ ήταν στο Μπαλί με τη φίλη του, Γιά Μισάλοβα, η οποία φέρεται να ήταν αυτή που άθελά του «πρόδωσε» το πού βρισκόταν ο 28χρονος όταν σε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου ανήρτησε φωτογραφία της με τον 28χρονο.Στοιχεία από το GPS ενός εκ των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την απαγωγή του Κομάροφ, δείχνουν ότι ο 28χρονος μεταφέρθηκε σε πολυτελή βίλα όπου ξυλοκοπήθηκε και βασανίστηκε.Βίντεο που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο κανάλι Telegram MASH φαίνεται να δείχνει τον Κομάροφ με ορατά τραύματα να ικετεύει τον πατέρα του να πληρώσει 10 εκατομμύρια δολάρια στους απαγωγείς του. Στο ίδιο βίντεο ο 28χρονος ακούγεται να λέει ότι την απαγωγή του οργάνωσαν Ουκρανοί για να πάρουν πίσω τα 10 εκατομμύρια δολάρια που τους είχε κλέψει ο πατέρας του σε μια απάτη.«Μαμά, μπαμπά, σας ικετεύω, βοηθήστε με, παρακαλώ, κλέψατε αυτά τα δέκα εκατομμύρια που ζητούν, επιστρέψτε αυτά τα δέκα εκατομμύρια, παρακαλώ. Μου έχουν ήδη κόψει μερικά από τα άκρα μου, έχω σπασμένα πόδια [και] μου έχουν χτυπήσει [το] θώρακα. Παίρνω ήδη φάρμακα, δεν έχω πια άκρα. Σύντομα θα ξεκινήσει μια λοίμωξη. Απλά πεθαίνω. Σας παρακαλώ πολύ, αυτή είναι μια πολύ σοβαρή οργάνωση, σας παρακαλώ βοηθήστε με, κανείς δεν μπορεί να με βρει, ούτε μαφιόζοι, κανείς, με έχουν ήδη μεταφέρει σε άλλη χώρα. Φέρτε με σπίτι, ό,τι έχει απομείνει από μένα αυτή τη στιγμή, σας παρακαλώ, τακτοποιήστε το με αυτούς τους ανθρώπους, χρειάζονται δέκα εκατομμύρια δολάρια, τα οποία κλέψαμε. Μόλις αυτά τα δέκα εκατομμύρια κατατεθούν στους λογαριασμούς τους, θα με αφήσουν αμέσως να πάω στον τόπο όπου με πήγαν. Σας ικετεύω, σας παρακαλώ. Τακτοποιήστε το, σας παρακαλώ. Θα σας τα επιστρέψω όλα, θα δουλέψω για αυτό, θα σας τα δώσω όλα, σας παρακαλώ. Κανένας γκάνγκστερ δεν θα σας βοηθήσει, κανένας αστυνομικός... Μην επικοινωνείτε με κανέναν άλλο» ακούγεται να λέει ο 28χρονος.Οι αρχές του Μπαλία αφού κατάφεραν να εντοπίσουν ένα από τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκε στην απαγωγή, έφτασαν σε μια άδεια βίλα στην οποία εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο και μια τσάντα που ανήκαν στο θύμα, μαζί με ίχνη αίματος.Στις 27 Φεβρουαρίου η αστυνομία ανακοίνωσε ότι είχε ανακαλύψει κομμένα ανθρώπινα μέλη – ένα κεφάλι, ένα δεξί πόδι, τμήματα του άνω μέρους του θώρακα, μηρούς και εσωτερικά όργανα – σε εκβολή ποταμού με ιατροδικαστή στο Μπαλί να δηλώνει στο News.com.au το βράδυ της Κυριακής ότι είχαν προκύψει μερική ταύτιση μεταξύ των τατουάζ του Κομάροφ και των τατουάζ που βρέθηκαν σε ορισμένα από τα μέρη του σώματος στο ποτάμι.