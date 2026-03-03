Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό με στόχο το αρχηγείο πληροφοριών, δείτε βίντεο
Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό με στόχο το αρχηγείο πληροφοριών, δείτε βίντεο
Τα πλήγματα στόχευσαν διοικητικά κέντρα, αποθήκες οπλισμού και στοιχεία δορυφορικών επικοινωνιών που φέρονται να χρησιμοποιούνταν από την οργάνωση «υπό πολιτική κάλυψη»
Σε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών προχώρησε η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ, πλήττοντας –όπως ανακοίνωσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας– υποδομές του αρχηγείου πληροφοριών της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Βηρυτού.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, τα πλήγματα στόχευσαν διοικητικά κέντρα, αποθήκες οπλισμού και στοιχεία δορυφορικών επικοινωνιών που φέρονται να χρησιμοποιούνταν από την οργάνωση «υπό πολιτική κάλυψη». Όπως αναφέρεται, επλήγησαν επίσης εγκαταστάσεις επικοινωνιών που, κατά τον ισραηλινό στρατό, αξιοποιούνταν ως «τρομοκρατικές υποδομές» για επιχειρησιακές ενέργειες, συλλογή πληροφοριών και προπαγανδιστική δραστηριότητα.
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι όλοι οι στόχοι που επλήγησαν χαρακτηρίζονται ως «τρομοκρατικοί», με σκοπό –όπως υποστηρίζεται– να προωθήσουν και να υλοποιήσουν επιθέσεις κατά δυνάμεων των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων και πολιτών του Ισραήλ.
Τι βίντεο από τα πλήγματα:
Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι πριν από την επίθεση ελήφθησαν μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου για αμάχους, μεταξύ άλλων με προειδοποιήσεις, χρήση κατευθυνόμενων πυρομαχικών ακριβείας και εναέρια επιτήρηση.
Παράλληλα, τονίζεται ότι το Ισραήλ ενεργεί «με ισχύ» απέναντι στην απόφαση της Χεζμπολάχ να συμμετάσχει στις εχθροπραξίες και να δρα «υπό την αιγίδα του ιρανικού καθεστώτος», προσθέτοντας ότι δεν θα επιτραπεί πλήγμα κατά των πολιτών του Ισραήλ και ειδικά των κατοίκων των βόρειων περιοχών της χώρας.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, τα πλήγματα στόχευσαν διοικητικά κέντρα, αποθήκες οπλισμού και στοιχεία δορυφορικών επικοινωνιών που φέρονται να χρησιμοποιούνταν από την οργάνωση «υπό πολιτική κάλυψη». Όπως αναφέρεται, επλήγησαν επίσης εγκαταστάσεις επικοινωνιών που, κατά τον ισραηλινό στρατό, αξιοποιούνταν ως «τρομοκρατικές υποδομές» για επιχειρησιακές ενέργειες, συλλογή πληροφοριών και προπαγανδιστική δραστηριότητα.
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι όλοι οι στόχοι που επλήγησαν χαρακτηρίζονται ως «τρομοκρατικοί», με σκοπό –όπως υποστηρίζεται– να προωθήσουν και να υλοποιήσουν επιθέσεις κατά δυνάμεων των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων και πολιτών του Ισραήλ.
Τι βίντεο από τα πλήγματα:
חיל-האוויר השלים לפני זמן קצר, גל תקיפות לעבר מפקדות, מחסני אמצעי לחימה, ורכיבי תקשורת לווינית של מטה המודיעין של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב ביירות ששומשו בכסות אזרחית.— Israeli Air Force (@IAFsite) March 3, 2026
הותקפו אתרי תקשורת ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה כתשתיות טרור בהן השתמש הארגון לביצוע פעולות טרור, איסוף… pic.twitter.com/MVAUJ4MlwM
Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι πριν από την επίθεση ελήφθησαν μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου για αμάχους, μεταξύ άλλων με προειδοποιήσεις, χρήση κατευθυνόμενων πυρομαχικών ακριβείας και εναέρια επιτήρηση.
Παράλληλα, τονίζεται ότι το Ισραήλ ενεργεί «με ισχύ» απέναντι στην απόφαση της Χεζμπολάχ να συμμετάσχει στις εχθροπραξίες και να δρα «υπό την αιγίδα του ιρανικού καθεστώτος», προσθέτοντας ότι δεν θα επιτραπεί πλήγμα κατά των πολιτών του Ισραήλ και ειδικά των κατοίκων των βόρειων περιοχών της χώρας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα