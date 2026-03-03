Βέλη Τραμπ κατά Στάρμερ: «Είναι λυπηρό να βλέπεις τη σχέση Ουάσινγκτον-Λονδίνου να μην είναι όπως πριν»
Βέλη Τραμπ κατά Στάρμερ: «Είναι λυπηρό να βλέπεις τη σχέση Ουάσινγκτον-Λονδίνου να μην είναι όπως πριν»

«Η Γαλλία ήταν καταπληκτική, όλοι τους ήταν. Το Ηνωμένο Βασίλειο φέρθηκε πολύ διαφορετικά από τους άλλους», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος

Βέλη Τραμπ κατά Στάρμερ: «Είναι λυπηρό να βλέπεις τη σχέση Ουάσινγκτον-Λονδίνου να μην είναι όπως πριν»
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «λυπηρό να βλέπεις» ότι οι σχέσεις με τη Βρετανία «δεν είναι όπως ήταν» μετά την καθυστέρηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να εκφράσει τη στήριξή του προς τα πλήγματα κατά του Ιράν.

«Είναι πολύ λυπηρό να βλέπεις ότι οι σχέσεις προφανώς δεν είναι όπως ήταν», δήλωσε σήμερα ο Τραμπ στην εφημερίδα Sun.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν να εμπλακεί η Βρετανία σε πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά πρόσθεσε: «Δεν έχει σημασία, αλλά (ο Στάρμερ) θα έπρεπε να έχει βοηθήσει...θα έπρεπε. Να, η Γαλλία ήταν καταπληκτική. Όλοι τους ήταν. Το Ηνωμένο Βασίλειο φέρθηκε πολύ διαφορετικά από τους άλλους», σχολίασε ο Τραμπ.
