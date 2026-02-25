Αλβανός ποδοσφαιριστής ξυλοκόπησε άγρια τη μητέρα του και αυτοκτόνησε νομίζοντας ότι την είχε σκοτώσει

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο 20χρονος Ρικάρντο Μερκούρι επιτέθηκε στη μητέρα του ενώ έτρωγαν στο σπίτι τους, ανήμερα των γενεθλίων του

Οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε σε επαρχία της Ιταλίας, καθώς ένας 20χρονος Αλβανός ποδοσφαιριστής ξυλοκόπησε άγρια τη μητέρα του, ανήμερα των γενεθλίων του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, νομίζοντας ότι την είχε σκοτώσει.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Sun, ο Ρικάρντο Μερκούρι, που αγωνιζόταν στην τοπική ομάδα της Πολλέντσα, η οποία συμμετέχει στα περιφερειακά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, είχε άγριο καβγά με τη 53χρονη μητέρα του,  Αλμπάνα Καστριότ, την περασμένη Παρασκευή ενώ βρίσκονταν στο τραπέζι του σπιτιού τους και δειπνούσαν.

Οι γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο πατέρας του δράστη και ο μεγαλύτερος αδελφός του απουσίαζαν από το σπίτι εκείνη την ώρα. Κατά πληροφορίες, γείτονες άκουσαν τις φωνές και κάλεσαν την αστυνομία.


Όταν οι αστυνομικοί έφθασαν στο σπίτι, εντόπισαν τη 53χρονη αναίσθητη στο μπάνιο, μέσα σε λίμνη αίματος. Ο Ρικάρντο είχε ήδη διαφύγει, σε κατάσταση σοκ, πιστεύοντας ότι είχε σκοτώσει τη μητέρα του.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο νεαρός, ο οποίος πρόσφατα είχε βρει εργασία ως εργάτης, άφησε πίσω το κινητό του τηλέφωνο και οδήγησε μέχρι την Τσιβιτανόβα Μάρκε. Εκεί κατευθύνθηκε στην αποβάθρα και έπεσε στη θάλασσα.

Βούτηξε στα παγωμένα νερά

Κάμερες κλειστού κυκλώματος φέρεται να κατέγραψαν τη στιγμή που βγήκε αρχικά από το νερό, έβγαλε το μπουφάν του και στη συνέχεια βούτηξε ξανά στα παγωμένα νερά.


Σύμφωνα με πληροφορίες, δύτες ανέσυραν τη σορό του την Κυριακή, έπειτα από 38 ώρες ερευνών. Ιατροδικαστής απέδωσε τον θάνατό του σε υποθερμία και πνιγμό.

Σε τεχνητό κώμα

Η Αλμπάνα Καστριότ νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στη Ματσεράτα σε τεχνητό κώμα, φέροντας κάταγμα στη γνάθο και άλλα τραύματα στο πρόσωπο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να υποβληθεί σε γναθοπροσωπική χειρουργική επέμβαση εντός της εβδομάδας. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σοβαρή, αλλά η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Σημειώνεται ότι οι γονείς του Ρικάρντο, αλβανικής καταγωγής, ζουν στην Πολλέντσα από τη δεκαετία του 1990. Η μητέρα διατηρεί ινστιτούτο αισθητικής, ενώ ο πατέρας δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα με μικρή επιχείρηση.
