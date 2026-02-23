Τραμπ για τις απόπειρες εναντίον του: Δεν ξέρω για πόσο ακόμη θα είμαι εδώ, έχω πολλούς που με σημαδεύουν

Ο Αμερικανός πρόεδρος στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά τον θάνατο του 21χρονου εισβολέα στο Μαρ-α-Λάγκο ανέφερε μεταξύ άλλων ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικός και συνέκρινε τον εαυτό του με Κένεντι και Λίνκολν