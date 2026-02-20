Ο Τραμπ επιβάλλει οριζόντιο παγκόσμιο δασμό 10%, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Ο Τραμπ επιβάλλει οριζόντιο παγκόσμιο δασμό 10%, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Επιτέθηκε στους δικαστές που ψήφισαν κατά, λέγοντας ότι δεν είναι πατριώτες και ότι είναι «τα τσιράκια των Δημοκρατικών» - Οι αντίπαλοί μας χορεύουν από τη χαρά τους με την απόφαση, αλλά αυτό δεν θα κρατήσει πολύ, είπε
Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε βαθιά απογοητευτική την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που ακυρώνει τους δασμούς που επέβαλε ο ίδιος πέρυσι και στη συνέχεια εξαπέλυσε μια άνευ προηγούμενου επίθεση στους έξι δικαστές που ψήφισαν «όχι», ενώ ευχαρίστησε ονομαστικά τους τρεις που ψήφησαν «ναι».
Περιέγραψε μάλιστα και ένα σχέδιο για το πώς θα παραμείνουν σε ισχύ, όχι μόνο όσοι αφορούν ειδικές κατηγορίες προϊόντων, αλλά και οι γενικοί δασμοί ενάντια σε όλες τις χώρες.
Στη συνέντευξη Τύπου μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου η οποία με πλειοψηφία 6-3 έκρινε παράνομους τους σαρωτικούς δασμούς που είχε επιβάλει, ο Τραμπ είπε ότι οι δικαστές δεν είναι πατριώτες και ότι είναι τα «τσιράκια» των Δημοκρατικών.
Η απόφαση, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος έφερε μεγάλη χαρά στις ξένες χώρες «που για χρόνια μας κατάκαλεβαν και τώρα χορεύουν στους δρόμους». Σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα το κάνουν για πολύ, είπε.
Δείτε τη συνέντευξη Τύπου (μετά το 27:00):
Όσο για τα άμεσα σχέδια του σε απάντηση στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο Τραμπ είπε ότι θα στραφεί σε «άλλες εναλλακτικές λύσεις» για να αντικαταστήσει τους δασμούς.
«Δεν χρειάζεται να ζητήσω από το Κογκρέσο την επιβολή δασμών», καθώς η έγκριση έχει ήδη δοθεί, είπε ακόμη και πρόσθεσε ότι άμεσα θα τεθούν σε ισχύ όλοι οι δασμοί εθνικής ασφάλειας.
Ως πρόεδρος μπορώ να κάνω ο,τιδήποτε, αλλά δεν μπορώ να χρεώσω μια δεκάρα τις ξένες χώρες (μέσω των δασμών), είπε ο Τραμπ ανεβάζοντας τον τόνο της φωνής του.
Οι Δημοκρατικοί, είπε ακόμη, είναι ενάντια σε ό,τι κάνει τη χώρα μεγάλη. Επιτέθηκε και στο Ανώτατο Δικαστήριο στο σύνολό του, λέγοντας ότι είναι πολιτικά ορθό και ότι υπακούει στους Δημοκρατικούς. Δεν είναι πατριώτες οι δικαστές, δεν είναι πιστοί στο Σύνταγμα, φοβούνται τη δυνατή φωνή του λαού, πρόσθεσε.
Σε ερώτημα αν εξεπλάγη από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε καταφατικά, λέγοντας ότι πίστευε πως δεν μπορούσε να χάσει. Διάβασε τη νομολογία και «ό,τι υπάρχει να διαβάσει κανείς» πριν από την απόφαση.
Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι το Ανώτατο Δικαστήριο «επηρεάζεται από ξένα συμφέροντα και ένα πολιτικό κίνημα που είναι πολύ μικρότερο από αυτό που πιστεύει ο κόσμος. Αργότερα, όταν δημοσιογράφος του ζήτησε να παρουσιάσει στοιχεία που αποδεικνύουν την ξένη επιρροή, ο Τραμπ αρκέστηκε να απαντήσει: «Βρείτε το εσείς».
Περιέγραψε μάλιστα και ένα σχέδιο για το πώς θα παραμείνουν σε ισχύ, όχι μόνο όσοι αφορούν ειδικές κατηγορίες προϊόντων, αλλά και οι γενικοί δασμοί ενάντια σε όλες τις χώρες.
Στη συνέντευξη Τύπου μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου η οποία με πλειοψηφία 6-3 έκρινε παράνομους τους σαρωτικούς δασμούς που είχε επιβάλει, ο Τραμπ είπε ότι οι δικαστές δεν είναι πατριώτες και ότι είναι τα «τσιράκια» των Δημοκρατικών.
Η απόφαση, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος έφερε μεγάλη χαρά στις ξένες χώρες «που για χρόνια μας κατάκαλεβαν και τώρα χορεύουν στους δρόμους». Σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα το κάνουν για πολύ, είπε.
Δείτε τη συνέντευξη Τύπου (μετά το 27:00):
Όσο για τα άμεσα σχέδια του σε απάντηση στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο Τραμπ είπε ότι θα στραφεί σε «άλλες εναλλακτικές λύσεις» για να αντικαταστήσει τους δασμούς.
«Δεν χρειάζεται να ζητήσω από το Κογκρέσο την επιβολή δασμών», καθώς η έγκριση έχει ήδη δοθεί, είπε ακόμη και πρόσθεσε ότι άμεσα θα τεθούν σε ισχύ όλοι οι δασμοί εθνικής ασφάλειας.
Ως πρόεδρος μπορώ να κάνω ο,τιδήποτε, αλλά δεν μπορώ να χρεώσω μια δεκάρα τις ξένες χώρες (μέσω των δασμών), είπε ο Τραμπ ανεβάζοντας τον τόνο της φωνής του.
Οι Δημοκρατικοί, είπε ακόμη, είναι ενάντια σε ό,τι κάνει τη χώρα μεγάλη. Επιτέθηκε και στο Ανώτατο Δικαστήριο στο σύνολό του, λέγοντας ότι είναι πολιτικά ορθό και ότι υπακούει στους Δημοκρατικούς. Δεν είναι πατριώτες οι δικαστές, δεν είναι πιστοί στο Σύνταγμα, φοβούνται τη δυνατή φωνή του λαού, πρόσθεσε.
HAPPENING NOW🚨: “Too many on this Court think being 'politically correct' is a virtue. We've seen it before—far too often. They're just fools and lapdogs for RINOs and radical left Democrats. Deeply unpatriotic. Disloyal to our Constitution. Sad!” -Trump pic.twitter.com/AMhwU1bxnr— Officer Lew (@officer_Lew) February 20, 2026
Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι το Ανώτατο Δικαστήριο «επηρεάζεται από ξένα συμφέροντα και ένα πολιτικό κίνημα που είναι πολύ μικρότερο από αυτό που πιστεύει ο κόσμος. Αργότερα, όταν δημοσιογράφος του ζήτησε να παρουσιάσει στοιχεία που αποδεικνύουν την ξένη επιρροή, ο Τραμπ αρκέστηκε να απαντήσει: «Βρείτε το εσείς».
Q: You've mentioned multiple times foreign influence over the Supreme Court. Do you have evidence of that?— Aaron Rupar (@atrupar) February 20, 2026
TRUMP: You're gonna find out pic.twitter.com/IhekpKRZ2R
Τέλος, σε ερώτημα αν οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου που αποφάνθηκαν εναντίον των δασμών εξακολουθούν να είναι καλεσμένοι στην ομιλία του για την κατάσταση του Έθνους την επόμενη εβδομάδα, είπε ότι οι τρεις που μειοψήφισαν είναι «ευπρόσδεκτοι» και οι υπόλοιποι «με το ζόρι καλεσμένοι». «Ειλικρινά, ούτε που με νοιάζει καθόλου αν θα έρθουν», πρόσθεσε.
«Σήμερα θα υπογράψω προεδρικό διάταγμα για την επιβολή ενός καθολικού δασμού 10% επιπλέον των κανονικών δασμών που ήδη επιβάλλονται», είπε και εξήγησε σε ποιά άρθρα νόμων βασίζεται.
Επανήλθε δε και στον παλιότερο ισχυρισμό του για τους πολέμους που τερμάτισε. Οι δασμοί έβαλαν τέλος σε «πέντε από τους οκτώ πολέμους» που ισχυρίζεται ότι έχει διευθετήσει. «Είτε σας αρέσει είτε όχι, μεταξύ τους της Ινδίας, του Πακιστάν, των μεγάλων», πρόσθεσε.
«Αυτοί οι δασμοί μαζί με τα ισχυρά σύνορά μας, έχουν μειώσει την εισροή φαιντανύλης στη χώρα μας κατά 30%, όταν τους χρησιμοποίησα ως ποινή εναντίον χωρών που έστελναν παράνομα αυτό το δηλητήριο στη χώρα μας για να δηλητηριάσουν τους νέους μας. Όλοι αυτοί οι δασμοί παραμένουν».
Ένα θέμα που απασχόλησε πολλές εταιρείες στις ΗΠΑ είναι οι επιστροφές χρημάτων, αλλά ο Τραμπ ήταν κατηγορηματικός ότι δεν θα επιστραφούν χρήματα. Εκτίμηση που συντάχθηκε από οικονομολόγους του Penn-Wharton Budget Model υπολογίζει το κόστος για την αμερικανική κυβέρνηση σε 175 δισεκατομμύρια δολάρια.
Αυτό ήταν σημείο που επισήμανε ένας από τους μειοψηφούντες δικαστές, ο Μπρετ Κάβανω, ο οποίος επισήμανε ότι το ποσό που θα καταβάλει η κυβέρνηση είναι τεράστιο και η διαδικασία επιστροφής των χρημάτων πιθανό θα είναι χαοτική.
Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επικαλεστεί τον νόμο περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA) για να επιβάλει τους δασμούς, αποτελώντας τον πρώτο πρόεδρο που χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο για αυτόν τον σκοπό.
Το CNN είχε αναφέρει νωρίτερα ότι ο Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση για τους δασμούς «ντροπή» ενώ ισχυρίστηκε ότι έχει εναλλακτικό σχέδιο.
Επιπλέον, το NBC μετέδωσε ότι, όταν έμαθε την απόφαση, ο Τραμπ μιλούσε σε κυβερνήτες και του δόθηκε ένα σημείωμα σχετικά με την απόφαση. Σχολίασε το αποτέλεσμα και στη συνέχεια αποχώρησε από το βήμα.
Πηγή φωτογραφίας: Reuters
Το σχέδιο για τους νέους δασμούςΗ απόφαση του Δικαστηρίου, ισχυρίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν ακύρωσε τους δασμούς στο σύνολό τους, αλλά μόνο μια συγκεκριμένη εφαρμογή του Νόμου για τις Διεθνείς Οικονομικές Εξουσίες Έκτακτης Ανάγκης, ο οποίος, σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο, δεν του παρείχε την εξουσία που ισχυριζόταν ότι είχε για την επιβολή δασμών.
«Σήμερα θα υπογράψω προεδρικό διάταγμα για την επιβολή ενός καθολικού δασμού 10% επιπλέον των κανονικών δασμών που ήδη επιβάλλονται», είπε και εξήγησε σε ποιά άρθρα νόμων βασίζεται.
Επανήλθε δε και στον παλιότερο ισχυρισμό του για τους πολέμους που τερμάτισε. Οι δασμοί έβαλαν τέλος σε «πέντε από τους οκτώ πολέμους» που ισχυρίζεται ότι έχει διευθετήσει. «Είτε σας αρέσει είτε όχι, μεταξύ τους της Ινδίας, του Πακιστάν, των μεγάλων», πρόσθεσε.
«Αυτοί οι δασμοί μαζί με τα ισχυρά σύνορά μας, έχουν μειώσει την εισροή φαιντανύλης στη χώρα μας κατά 30%, όταν τους χρησιμοποίησα ως ποινή εναντίον χωρών που έστελναν παράνομα αυτό το δηλητήριο στη χώρα μας για να δηλητηριάσουν τους νέους μας. Όλοι αυτοί οι δασμοί παραμένουν».
Ένα θέμα που απασχόλησε πολλές εταιρείες στις ΗΠΑ είναι οι επιστροφές χρημάτων, αλλά ο Τραμπ ήταν κατηγορηματικός ότι δεν θα επιστραφούν χρήματα. Εκτίμηση που συντάχθηκε από οικονομολόγους του Penn-Wharton Budget Model υπολογίζει το κόστος για την αμερικανική κυβέρνηση σε 175 δισεκατομμύρια δολάρια.
Αυτό ήταν σημείο που επισήμανε ένας από τους μειοψηφούντες δικαστές, ο Μπρετ Κάβανω, ο οποίος επισήμανε ότι το ποσό που θα καταβάλει η κυβέρνηση είναι τεράστιο και η διαδικασία επιστροφής των χρημάτων πιθανό θα είναι χαοτική.
Τι είχε ισχυριστεί ο Τραμπ
Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επικαλεστεί τον νόμο περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA) για να επιβάλει τους δασμούς, αποτελώντας τον πρώτο πρόεδρο που χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο για αυτόν τον σκοπό.
Το CNN είχε αναφέρει νωρίτερα ότι ο Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση για τους δασμούς «ντροπή» ενώ ισχυρίστηκε ότι έχει εναλλακτικό σχέδιο.
Επιπλέον, το NBC μετέδωσε ότι, όταν έμαθε την απόφαση, ο Τραμπ μιλούσε σε κυβερνήτες και του δόθηκε ένα σημείωμα σχετικά με την απόφαση. Σχολίασε το αποτέλεσμα και στη συνέχεια αποχώρησε από το βήμα.
Πηγή φωτογραφίας: Reuters
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα