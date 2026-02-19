Πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν σε 10 ημέρες, λέει ο Τραμπ, αλλιώς θα συμβούν «άσχημα πράγματα»
Ηγέτες από 40 χώρες έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν πάνω από 7 δισ. δολάρια και χιλιάδες ανθρώπους για την ανοικοδόμηση της Γάζας, στα 10 δισ. η συμβολή των ΗΠΑ - Το παράπονο του Αμερικανού προέδρου για το Νόμπελ που δεν πήρε
Μπροστά σε ηγέτες και αντιπροσώπους από 40 και πλέον χώρες, άρχισαν σήμερα στην Ουάσινγκτον οι εργασίες του Συμβουλίου Ειρήνης για την ανοικοδόμηση της ισοπεδωμένης από τον πόλεμο Λωρίδας της Γάζας.
Ο οικοδεσπότης Ντόναλντ Τραμπ, στην εναρκτήρια ομιλία του, επέλεξε να αρχίσει με την αγαπημένη του όσο και αμφίβολης αξιοπιστίας δήλωση ότι έχει βοηθήσει να τερματιστούν οκτώ πόλεμοι, αν και παραδέχεται ότι του ξεφεύγει αυτός στην Ουκρανία.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε κατά κύριο λόγο στα προσωπικά του επιτεύγματα, παρά στο θέμα που απασχολεί τη συνάντηση.
Πάντως, υποσχέθηκε ότι οι ΗΠΑ θα διαθέσουν 10 δισ. δολάρια για την ανοικοδόμηση της Γάζας, περισσότερα από όσα συνεισφέρουν άλλες χώρες. Δεν διευκρίνισε πάντως που θα διατεθούν αυτά τα ποσά.
Δείτε βίντεο:
Οι αναφορές του Τραμπ στο Ιράν και το πυρηνικό του πρόγραμμα κάλυψαν πάντως μεγάλο μέρος της ομιλίας του.
«Τώρα είναι η ώρα για το Ιράν να ενταχθεί μαζί μας σε μια πορεία που θα ολοκληρώσει αυτό που κάνουμε. Αν ενταχθούν μαζί μας, θα είναι υπέροχο. Αν δεν ενταχθούν μαζί μας, θα είναι επίσης υπέροχο. Αλλά θα είναι μια πολύ διαφορετική πορεία
«Μπορεί να το πάμε ένα βήμα πιο πέρα ή και όχι», ήταν το αινιγματικό σχόλιό του. Συνέχισε λέγοντας ότι «ίσως κάνουμε συμφωνία, αλλά θα το μάθετε πιθανόν τις επόμενες 10 ημέρες».
Trump on Iran:
We may have to take it a step further, or we may not.
Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο, «αυτό τους το είπαμε με πολύ σαφή τρόπο». Εξήγησε, ακόμη, ότι «δεν μπορούν και απειλούν τη σταθερότητα όλης της περιοχής. Πρέπει να κάνουν συμφωνία και, αν δεν συμβεί αυτό, θα συμβούν άσχημα πράγματα στην περιοχή».
Ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ «είχαν πολύ καλές συναντήσεις με τους Ιρανούς. Πρέπει να κάνουμε μια ουσιώδη συμφωνία, αλλίως θα συμβολύν άσχημα πράγματα», μια απειλητική δήλωση που έκανε και σε άλλο σημείο της παρέμβασής του.
Όσο για το Συμβούλιο, το οποίο επέλεξαν να αποφύγουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ο Τραμπ είπε ότι «ποτέ δεν υπήρξε κάτι που να το φτάνει σε κύρος».
Πριν από τη συνάντηση ο Τραμπ έλεγε ότι τα μέλη του Συμβουλίου έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση, ένα ποσό που υπολείπτεται σημαντικά από τα 70 δισ. δολάρια που εκτιμάται ότι χρειάζονται για την ανοικοδόμηση των παλαιστινιακών εδαφών. Τα μέλη αναμένεται επίσης να ανακοινώσουν ότι θα διαθέσουν χιλιάδες ενστόλους για τις διεθνείς δυνάμεις σταθεροποίησης και αστυνόμευσης για την περιοχή.
Το Καζακστάν, το «Αζερμπιτζάν» (έτσι είπε), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μαρόκο, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, το Ουζμπεκιστάν και το Κουβέιτ έχουν συνεισφέρει συνολικά πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια στο πακέτο βοήθειας, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Για το ζήτημα που έχουν θέσει και άλλες πλευρές, αυτό του παραγκωνισμού του ΟΗΕ, ο Τραμπ υποσχέθηκε να συνεργαστεί «πολύ στενά» με τα Ηνωμένα Έθνη στο μέλλον.
«Πιστεύω ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν μεγάλο δυναμικό, πραγματικά μεγάλο δυναμικό», είπε μεταξύ άλλων ο Τραμπ. «Κάποια μέρα δεν θα είμαι εδώ. Τα Ηνωμένα Έθνη θα είναι, νομίζω, πολύ πιο ισχυρά. Το Συμβούλιο Ειρήνης θα επιβλέπει σχεδόν τα Ηνωμένα Έθνη και θα διασφαλίζει την ορθή λειτουργία τους». Σημείωσε ακόμη ότι, εάν ο ΟΗΕ χρειαστεί βοήθεια «από οικονομική άποψη», το Συμβούλιο Ειρήνης είναι έτοιμο να παρέμβει.
«Αν το συγκρίνουμε με το κόστος του πολέμου, που αντιστοιχεί σε δύο εβδομάδες μάχης, είναι ένα πολύ μικρό ποσό. Ακούγεται πολύ, αλλά είναι ένα πολύ μικρό ποσό», δήλωσε ο Τραμπ.
Η συνάντηση ξεκίνησε με την «οικογενειακή φωτογραφία» των συμμετεχόντων, υπό τους ήχους των αγαπημένων τραγουδιών του Τραμπ, από τον Έλβις Πρίσλεϊ μέχρι τον Τζέιμς Μπράουν. «Αρέσει σε όλους η μουσική;» ρώτησε ο Τραμπ προτρέποντας τους προσκεκλημένους του να χαμογελάσουν».
Στην εξέδρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ στάθηκε δίπλα στον πρωθυπουργό του Κατάρ, τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν Αλ Θάνι.
Το παράπονο για το Νόμπελ
Μπορεί να πέρασαν μήνες από την ανακοίνωση για το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι διατεθειμένος να ξεχάσει το ότι τον αγνόησαν.
Σε μια αποστροφή της ομιλίας του είπε: «Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω ότι η Νορβηγία συμφώνησε να φιλοξενήσει μια εκδήλωση που θα συγκεντρώσει το Συμβούλιο Ειρήνης».
Σχολίασε όμως ότι «όταν είδα αυτή τη σημείωση — «Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω ότι η Νορβηγία...» — νόμιζα ότι θα μου ανακοίνωναν ότι θα μου απονείμουν το Νόμπελ. Αυτό είναι λιγότερο συναρπαστικό. Λέει: «Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω ότι η Νορβηγία...», και εγώ λέω: «Ω, υπέροχα, θα πάρω το Νόμπελ! Επιτέλους, επιτέλους το κατάλαβαν. Αλλά δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει το Νόμπελ. Με νοιάζει να σώζω ζωές».
Trump on FIFA:
They gave me their first Peace Prize. They gave me a Peace Prize.
Και πού βρήκε παρηγοριά; Στη FIFA, ο πρόεδρος της οποίας Τζιάνι Ινφαντίνο είναι παρών στο Συμβούλιο, ο μόνος ίσως μη ηγέτης.
«Μου έδωσαν το πρώτο τους Βραβείο Ειρήνης, ένα Βραβείο Ειρήνης», είπε ο Τραμπ για το βραβείο που του απένειμε η FIFA και ο ίδιος ο πρόεδρός της. «Νομίζω ότι είδαν ότι μου την έφερε άσχημα η Νορβηγία και είπαν: “Ας του δώσουμε ένα βραβείο ειρήνης”».
Η συγκέντρωση στην αμερικανική πρωτεύουσα ήταν μια καλή ευκαιρία για τον Αμερικανό πρόεδρο να υποστηρίξει -ουσιαστικά να ρίξει το βάρος του- υπέρ κάποιων ηγετών με τους οποίους έχει ιδεολογική συγγένεια.
Αναφέρθηκε στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, που είναι αντιμέτωπος με εκλογές τον Απρίλιο οι οποίες ίσως τον οδηγήσουν εκτός εξουσίας έπειτα από 16 χρόνια, αλλά και στον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι που καθόταν δίπλα στον Ούγγρο ηγέτη.
«Δεν πρέπει να υποστηρίζω ανθρώπους, αλλά το κάνω όταν μου αρέσουν. Ξέρετε, έχω πολύ καλό ιστορικό στην υποστήριξη υποψηφίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τώρα υποστηρίζω ξένους ηγέτες, όπως τον Βίκτορ Όρμπαν. Έχει την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή μου για τις εκλογές. Δεν αρέσει σε όλους στην Ευρώπη αυτή η υποστήριξη. Δεν πειράζει. Κάνει απίστευτη δουλειά. Έχει κάνει απίστευτη δουλειά στον τομέα της μετανάστευσης. Σε αντίθεση με ορισμένες χώρες που έχουν βλάψει τον εαυτό τους, αυτοί [ενν. Οι ούγγροι] εργάζονται για αυτό», είπε.
«Ήταν λίγο πίσω στις δημοσκοπήσεις», είπε ακόμη για τον Μιλέι αναφερόμενος στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές «αλλά τελικά κέρδισε με μεγάλη διαφορά».
Απηύθυνε επίσης φιλοφρονήσεις σε κάποιους για την εμφάνισή τους, σε άλλους για την τύχη τους.
