Έκκληση για μάρτυρες από την βρετανική αστυνομία, ζητούν πληροφορίες για την υπόθεση Επστάιν

Η αστυνομία του Σάρεϊ λέει πως έλαβε γνώση μιας επεξεργασμένης έκθεσης του FBI, που εμπεριείχε κατηγορίες «εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικών επιθέσεων εναντίον ενός ανήλικου» παιδιού το διάστημα μεταξύ 1994-1996