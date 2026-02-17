Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Ερωτικό έγκλημα ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου στην Καρολίνα: 21χρονη Ουκρανή και ο στρατιωτικός σύντροφός της δολοφονήθηκαν από τον πρώην της
Ο 25χρονος δράστης πυροβόλησε τα δύο θύματα ενώ κοιμόντουσαν
Ερωτικό έγκλημα με θύματα την 21χρονη Κατερίνα Τομάς από την Ουκρανία και τον 28χρονο στρατιωτικού Μάθιου Γουέιντ και δράστη τον 25χρονο πρώην της Ουκρανής, Καλέμπ Φόσναου, σημειώθηκε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου στη Βόρεια Καρολίνα.
Σύμφωνα με την αστυνομία ο 28χρονος ταξίδεψε από το στο Οχάιο με προορισμό το σπίτι που έμεναν τα δύο θύματα τα οποία πυροβόλησε ενώ κοιμόντουσαν στο κρεβάτι τους.
«Ο πρώην φίλος της Κατερίνα οδήγησε επτά ώρες από το Οχάιο στη Βόρεια Καρολίνα, όπου διέρρηξε το σπίτι της, όπου φρόντιζε τα μικρότερα αδέλφια της», έγραψε στο Facebook η αδελφή του Γουέιντ, Μέγκαν
«Αφού ανάγκασε ένα από τα αδέλφια της Κατερίνα να την ξυπνήσει, μετά την πυροβόλησε και στη συνέχεια πυροβόλησε τον αδελφό μου, που κοιμόταν δίπλα της» πρόσθεσε περιγράφοντας το έγκλημα.
Ο Φόσναου συνελήφθη λίγες ώρες μετά τις δολοφονίες που διέπραξε και κατηγορείται για δύο φόνους καθώς και για διάρρηξη και εισβολή.
Όπως περιέγραψε άλλη αδελφή του 28χρονου στρατιωτικού που δολοφονήθηκε, η οικογένεια της 21χρονης είχε εγκαταλείψει την Ουκρανία λόγω του πολέμου και γι' αυτό κάλεσε τον κόσμο να συνεισφέρει σε μια εκστρατεία GoFundMe για την κάλυψη των εξόδων της κηδείας: «Ο Ματ ήταν στο στρατό, οπότε τα έξοδα της κηδείας του θα καλυφθούν, αλλά η οικογένεια της κοπέλας του θα χρειαστεί βοήθεια για τα έξοδα της κηδείας της Κέιτ. Παρακαλώ, ακόμα και αν δεν μπορείτε να κάνετε δωρεά, μοιραστείτε το!»
