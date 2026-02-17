Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Ο Τραμπ καλεί την Ουκρανία να προσέλθει γρήγορα σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου
Νέος γύρος συνομιλιών στη Γενεύη με τη συμμετοχή ρωσικών, ουκρανικών και αμερικανικών αντιπροσωπειών
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να προσέλθει «γρήγορα» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που αναμένεται να ξεκινήσει στη Γενεύη νέος γύρος συνομιλιών με τη συμμετοχή ρωσικών, ουκρανικών και αμερικανικών αξιωματούχων.
Μιλώντας τη Δευτέρα σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ ανέφερε: «Η Ουκρανία καλά θα έκανε να προσέλθει στο τραπέζι των συνομιλιών και γρήγορα».
Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης διπλωματικής κινητικότητας, με τις τρεις πλευρές να επιχειρούν να επανεκκινήσουν τις προσπάθειες για πολιτική λύση στη σύγκρουση, η οποία συνεχίζεται για τρίτο χρόνο με βαρύ ανθρώπινο και οικονομικό κόστος.
NOW – Trump on tomorrow's Ukraine peace talks in Geneva: "Ukraine better come to the table fast." pic.twitter.com/TSrZYI8fa0— Disclose.tv (@disclosetv) February 17, 2026
