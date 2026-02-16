Ο Ρούμπιο αποθέωσε τον Όρμπαν και έστειλε σήμα για τις αυριανές συζητήσεις με Ιράν: «Δύσκολη η συμφωνία»
Βαθιά προσηλωμένος ο Τραμπ στην επιτυχία του Όρμπαν στις ουγγρικές εκλογές, είπε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών κατά την επίσκεψή του στη Βουδαπέστη

Τη δυσκολία επίτευξης συμφωνίας με την Τεχεράνη - ενόψει των αυριανών συζητήσεων στη Γενεύη - υπογράμμισε τη Δευτέρα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουγγαρία, επισημαίνοντας ότι, παρά το παράθυρο ευκαιρίας για διπλωματική προσέγγιση, οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν παραμένουν σύνθετες και απαιτητικές.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον αναγνωρίζει τη δυνατότητα για μια συμφωνία που θα αντιμετωπίζει τις βασικές ανησυχίες των ΗΠΑ, ωστόσο απέφυγε να καλλιεργήσει υπερβολικές προσδοκίες. «Νομίζω ότι υπάρχει μια ευκαιρία εδώ να επιτευχθεί διπλωματικά μια συμφωνία που να αντιμετωπίζει τα ζητήματα που μας απασχολούν. Θα είμαστε πολύ ανοιχτοί και θετικοί σε αυτό. Αλλά δεν θέλω επίσης να το υπερτιμήσω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, κάνοντας λόγο για ιστορικά δυσχερείς διαπραγματεύσεις με την ιρανική πλευρά. «Θα είναι δύσκολο. Ήταν πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε να καταλήξει σε πραγματικές συμφωνίες με το Ιράν, επειδή έχουμε να κάνουμε με ριζοσπάστες σιίτες κληρικούς που λαμβάνουν θεολογικές αποφάσεις και όχι γεωπολιτικές», σημείωσε.

Βαθιά προσηλωμένος ο Τραμπ στην επιτυχία του Όρμπαν

Ο Ρούμπιο εξήρε, παράλληλα, την ηγεσία του Βίκτορ Όρμπαν ως «ουσιώδη» για τα συμφέροντα των ΗΠΑ, λέγοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «βαθιά προσηλωμένος» στην επιτυχία του Ούγγρου πρωθυπουργού ενόψει των κρίσιμων κοινοβουλευτικών εκλογών.



Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ χαιρέτισε μια «χρυσή εποχή στις σχέσεις» μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουγγαρίας, καθώς στεκόταν δίπλα στον Όρμπαν, τον πιο φιλορώσο ηγέτη της ΕΕ και ορκισμένο οπαδό της φιλοσοφίας MAGA του Τραμπ.



«Μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είναι βαθιά αφοσιωμένος στην επιτυχία σας», είπε ο Ρούμπιο στον Όρμπαν μετά τη συνάντησή τους στη Βουδαπέστη. «Μπαίνουμε σε μια χρυσή εποχή στις σχέσεις μεταξύ των χωρών μας... χάρη στη σχέση που έχετε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ».

«Η επιτυχία σας είναι και δική μας επιτυχία», πρόσθεσε ο Ρούμπιο απευθυνόμενος στον Όρμπαν. «Αυτή η σχέση που έχουμε εδώ στην Κεντρική Ευρώπη μέσω εσάς είναι τόσο σημαντική και ζωτική για τα εθνικά μας συμφέροντα τα επόμενα χρόνια».

