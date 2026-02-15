Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Αρσενικές χελώνες κακοποιούν τις θηλυκές σε νησί της Μεγάλης Πρέσπας και αυτές «αυτοκτονούν» για να γλιτώσουν
Στην πιο πρόσφατη καταμέτρηση, στο νησί καταγράφηκαν 19 αρσενικά για κάθε θηλυκό - Οι θηλυκές φέρονται να πέφτουν από τους βράχους του νησιού για να ξεφύγουν
Σε ένα απομονωμένο νησί στη Μεγάλη Πρέσπα από την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας, ο πληθυσμός των χερμανικών χελωνών (Hermann’s tortoises) παρουσιάζει μια ακραία ανισορροπία: για κάθε θηλυκή χελώνα αντιστοιχούν 19 αρσενικές. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Ecology Letters, η αναλογία αυτή οδηγεί τον τοπικό πληθυσμό σταδιακά προς την εξαφάνιση.
Το νησί Γκόλεμ Γκραντ (Άγιος Πέτρος), στη λίμνη Μεγάλη Πρέσπα, είναι ακατοίκητο και φιλοξενεί περίπου 1.000 χελώνες του συγκεκριμένου είδους. Το τοπίο χαρακτηρίζεται από ένα δασώδες οροπέδιο που περιβάλλεται από απόκρημνους βράχους. Όταν ο οικολόγος Ντράγκαν Αρσόφσκι από την Οικολογική Εταιρεία της χώρας ξεκίνησε τη μελέτη του πληθυσμού το 2008, η εικόνα έδειχνε μια πυκνή και φαινομενικά υγιή κοινότητα, μεταδίδουν οι New York Times.
Ωστόσο, ήδη από τότε είχε διαπιστωθεί ότι τα ενήλικα αρσενικά υπερείχαν συντριπτικά σε αριθμό. Στην πιο πρόσφατη καταμέτρηση, στο οροπέδιο καταγράφηκαν 19 αρσενικά για κάθε θηλυκό. Οι ερευνητές παρατήρησαν πως τα αρσενικά, στην προσπάθειά τους να ικανοποιήσουν τα αναπαραγωγικά τους ένστικτα, συχνά καβαλούσαν το ένα το άλλο.
Με την πάροδο των ετών, όμως, η έρευνα αποκάλυψε μια πιο ανησυχητική πραγματικότητα. Οι θηλυκές χελώνες εμφανίζονταν μικρότερες σε μέγεθος και είχαν μικρότερο προσδόκιμο ζωής. Επιπλέον, οι «αλυσίδες» ζευγαρώματος που αρχικά έμοιαζαν κωμικές αποδείχθηκε ότι στην πραγματικότητα αποτελούνταν από πολλά αρσενικά που καταδίωκαν μία και μόνο θηλυκή.
Όταν η θηλυκή εξαντλείται, η κατάσταση μετατρέπεται σε μια άναρχη συσσώρευση ερπετών. Όπως ανέφερε ο Αρσόφσκι, «κυριολεκτικά θάβεται κάτω από τα αρσενικά». Στο πλαίσιο της ερωτικής συμπεριφοράς τους, τα αρσενικά «σπρώχνουν, δαγκώνουν (μερικές φορές μέχρι να προκληθεί απώλεια αίματος), καβαλούν και τελικά χτυπούν επίμονα με την αιχμηρή άκρη της ουράς τους τις θηλυκές που προσπαθούν να διαφύγουν», όπως σημειώνεται στη μελέτη.
Οι επιπτώσεις είναι σοβαρές: τα τρία τέταρτα των θηλυκών του νησιού έφεραν τραυματισμούς στα γεννητικά τους όργανα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι θηλυκές φέρονται να πέφτουν από τους βράχους του νησιού, γεγονός που οι ερευνητές συνδέουν με την έντονη και επίμονη καταδίωξη από τα αρσενικά.
Οι επιστήμονες καταλήγουν ότι η διαρκής πίεση που ασκούν τα πολυάριθμα αρσενικά μειώνει δραστικά τις πιθανότητες επιβίωσης και αναπαραγωγής των θηλυκών, θέτοντας σε κίνδυνο το μέλλον ολόκληρου του πληθυσμού στο νησί.
