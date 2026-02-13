Ισόβια σε δύο τζιχαντιστές που ετοίμαζαν τη μεγαλύτερη τρομοκρατική επίθεση στη Βρετανία, θα χτυπούσαν εβραϊκή συναγωγή

Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι κατηγορούμενοι είχαν ορκιστεί πίστη στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος και σκόπευαν να σκοτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους Εβραίους