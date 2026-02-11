Πορτογαλία: Ισχυρές βροχοπτώσεις σαρώνουν τη χώρα, 3.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

Feb 10_3⃣

🚩Climate Awareness



🚨M6.2 earthquake in the Pacific Ocean at 511 km depth

🌊Large-scale floods in recent days in #Colombia: 14 people dead, 120,000 affected

❄️Blizzard and ice hazards, Aktyubinsk reg, #Kazahstan

🌊Large-scale floods, rivers overflowed in #Portugal https://t.co/yK40AWXz4A pic.twitter.com/lJhjF392Ap — Irene (@irene_makarenko) February 11, 2026

Ισχυρές καταιγίδες προκάλεσαν εκ νέου σήμερα πλημμύρες σε αγροτικές περιοχές στον, με αποτέλεσμα φράγματα να κινδυνεύουν να υπερχειλίσουν γύρω από τη μεσαιωνική πόληκαι οι αρχές να προχωρούν προληπτικά στην απομάκρυνση 3.000 ανθρώπων από τις εστίες τους.«Βρισκόμαστε στα όρια των δυνατοτήτων μας για να συγκρατήσουμε αυτά τα νερά. Ό,τι μπορούσε να γίνει έχει γίνει, μεταξύ άλλων το πιο ακραίο προληπτικό μέτρο, η εκκένωση», είπε ο πρωθυπουργόςσε δημοσιογράφους, μιλώντας από μια γέφυρα πάνω από τον ποταμό, στην περιοχή Κοΐμπρα.Διαδοχικές φονικές καταιγίδες έχουν πλήξει τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας από τα τέλη Ιανουαρίου, καταστρέφοντας στέγες σπιτιών, πλημμυρίζοντας πόλεις και αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για ημέρες, Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.Ο Πορτογάλος πρωθυπουργός βρισκόταν στην Κοΐμπρα για να επιβλέψει τις επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης, αφού η υπουργός Εσωτερικώνπαραιτήθηκε μετά τις επικρίσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης και τοπικούς αξιωματούχους για αυτό που περιέγραψαν ως αργή και αποτυχημένη ανταπόκριση των αρχών στην καταστροφική καταιγίδα Κριστίν πριν από δύο εβδομάδες.Αν και οι καταιγίδες κόπασαν αυτήν την εβδομάδα, ένα μετεωρολογικό φαινόμενο, γνωστό ως «ατμοσφαιρικό ποτάμι» (ένας φαρδύς διάδρομος συγκέντρωσης υδρατμών που μεταφέρει τεράστιες ποσότητες υγρασίας από τις τροπικές περιοχές), προκάλεσε νέες σφοδρές βροχοπτώσεις, πλήττοντας κυρίως τον βορρά.Οι δημοτικές αρχές στην Κοΐμπρα διέταξαν αργά χθες το βράδυ, για προληπτικούς λόγους, την εσπευσμένη απομάκρυνση περίπου 3.000 ανθρώπων, καθώς υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης του ποταμού Μοντέγκο, με τις επιχειρήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα και την αστυνομία να κάνει ελέγχους από πόρτα σε πόρτα και να μεταφέρει κατοίκους με λεωφορεία σε καταφύγια.Ο αξιωματούχος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της περιφέρειας Κάρλος Ταβάρες δήλωσε σήμερα πως η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί αργά σήμερα το βράδυ και αύριο Πέμπτη, έως το μεσημέρι, καθώς η βροχή θα μπορούσε να προκαλέσει την υπερχείλιση του φράγματος Αγκουιέιρα, σε απόσταση 35 χιλιομέτρων από την Κοΐμπρα, με υπαρκτό τον κίνδυνο να σπάσουν τα αναχώματα και να προκληθούν περαιτέρω πλημμύρες.Τμήμα του αρχαίου τείχους της πόλης της Κοΐμπρα κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος από κάτω, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή της πόλης.Στην κεντρική Πορτογαλία, οι αρχές εκκένωσαν το χωριό Πόρτο Μπραντάο λόγω του κινδύνου κατολισθήσεων και περίπου 30 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους έπειτα από κατολίσθηση στην παραθαλάσσια περιοχή Καπαρίκα.