Πορτογαλία: Ισχυρές βροχοπτώσεις σαρώνουν τη χώρα, 3.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους
ΚΟΣΜΟΣ
Πορτογαλία Πλημμύρες Βροχοπτώσεις

Φράγματα να κινδυνεύουν να υπερχειλίσουν γύρω από τη μεσαιωνική πόλη Κοΐμπρα

Ισχυρές καταιγίδες προκάλεσαν εκ νέου σήμερα πλημμύρες σε αγροτικές περιοχές στον πορτογαλικό βορρά, με αποτέλεσμα φράγματα να κινδυνεύουν να υπερχειλίσουν γύρω από τη μεσαιωνική πόλη Κοΐμπρα και οι αρχές να προχωρούν προληπτικά στην απομάκρυνση 3.000 ανθρώπων από τις εστίες τους.

«Βρισκόμαστε στα όρια των δυνατοτήτων μας για να συγκρατήσουμε αυτά τα νερά. Ό,τι μπορούσε να γίνει έχει γίνει, μεταξύ άλλων το πιο ακραίο προληπτικό μέτρο, η εκκένωση», είπε ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο σε δημοσιογράφους, μιλώντας από μια γέφυρα πάνω από τον ποταμό Μοντέγκο, στην περιοχή Κοΐμπρα.

Διαδοχικές φονικές καταιγίδες έχουν πλήξει τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας από τα τέλη Ιανουαρίου, καταστρέφοντας στέγες σπιτιών, πλημμυρίζοντας πόλεις και αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για ημέρες, Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο Πορτογάλος πρωθυπουργός βρισκόταν στην Κοΐμπρα για να επιβλέψει τις επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης, αφού η υπουργός Εσωτερικών Μαρία Λουσία Αμαράλ παραιτήθηκε μετά τις επικρίσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης και τοπικούς αξιωματούχους για αυτό που περιέγραψαν ως αργή και αποτυχημένη ανταπόκριση των αρχών στην καταστροφική καταιγίδα Κριστίν πριν από δύο εβδομάδες.


Αν και οι καταιγίδες κόπασαν αυτήν την εβδομάδα, ένα μετεωρολογικό φαινόμενο, γνωστό ως «ατμοσφαιρικό ποτάμι» (ένας φαρδύς διάδρομος συγκέντρωσης υδρατμών που μεταφέρει τεράστιες ποσότητες υγρασίας από τις τροπικές περιοχές), προκάλεσε νέες σφοδρές βροχοπτώσεις, πλήττοντας κυρίως τον βορρά.

Κίνδυνος υπερχείλισης

Οι δημοτικές αρχές στην Κοΐμπρα διέταξαν αργά χθες το βράδυ, για προληπτικούς λόγους, την εσπευσμένη απομάκρυνση περίπου 3.000 ανθρώπων, καθώς υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης του ποταμού Μοντέγκο, με τις επιχειρήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα και την αστυνομία να κάνει ελέγχους από πόρτα σε πόρτα και να μεταφέρει κατοίκους με λεωφορεία σε καταφύγια.

Ο αξιωματούχος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της περιφέρειας Κάρλος Ταβάρες δήλωσε σήμερα πως η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί αργά σήμερα το βράδυ και αύριο Πέμπτη, έως το μεσημέρι, καθώς η βροχή θα μπορούσε να προκαλέσει την υπερχείλιση του φράγματος Αγκουιέιρα, σε απόσταση 35 χιλιομέτρων από την Κοΐμπρα, με υπαρκτό τον κίνδυνο να σπάσουν τα αναχώματα και να προκληθούν περαιτέρω πλημμύρες.

Κλείσιμο
Τμήμα του αρχαίου τείχους της πόλης της Κοΐμπρα κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος από κάτω, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή της πόλης.

Στην κεντρική Πορτογαλία, οι αρχές εκκένωσαν το χωριό Πόρτο Μπραντάο λόγω του κινδύνου κατολισθήσεων και περίπου 30 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους έπειτα από κατολίσθηση στην παραθαλάσσια περιοχή Καπαρίκα.

