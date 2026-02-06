Πάνω από 140.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν λόγω ακραίων βροχοπτώσεων στο βορειοδυτικό τμήμα του Μαρόκου, δείτε βίντεο

Επαρχίες σε κατάσταση συναγερμού, διασώσεις με βάρκες και ελικόπτερα – Πλημμύρισαν δρόμοι και καλλιέργειες





Πάνω από 140.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους μέσα σε χονδρικά μια εβδομάδα στο βορειοδυτικό τμήμα του Μαρόκου , εξαιτίας των ασυνήθιστα έντονων βροχοπτώσεων , που ώθησαν τις αρχές να κηρύξουν επαρχίες ολόκληρες σε κατάσταση συναγερμού λόγω των μετεωρολογικών συνθηκών, σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών χθες Πέμπτη.Η αγροτική επαρχία Λαράς, κάπου εκατό χιλιόμετρα νότια από την Ταγγέρη (βόρεια), συγκαταλέγεται στις περιοχές όπου σημειώθηκαν τα πιο σφοδρά καιρικά φαινόμενα.Στην περιοχή αυτή, στην Κασρ ελ Κεμπίρ, κάτοικοι, ανάμεσά τους παιδιά και ηλικιωμένοι, παγιδεύτηκαν στις οροφές των σπιτιών τους, προτού διασωθούν σε επιχειρήσεις της βασιλικής χωροφυλακής, που χρησιμοποίησε βάρκες.Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, καθώς και σφοδροί ριπαίοι άνεμοι, αναμενόταν να συνεχιστούν χθες και σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας, ανέφερε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο της μαροκινής μετεωρολογικής υπηρεσίας.«Συνολικά 143.164 άνθρωποι» απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους από την περασμένη Παρασκευή, στο «πλαίσιο προληπτικών επεμβάσεων για να προστατευτούν ζωές», σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών.Στην επαρχία Σίντι Κάσεμ, περίπου 120 χιλιόμετρα νότια από την Κασρ ελ Κεμπίρ, πάνω από 10.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα--σε κάποιες περιπτώσεις, με ελικόπτερα. Πολλοί δρόμοι βυθίστηκαν κάτω από τα νερά και καλλιέργειες πλημμύρισαν επίσης, ανάμεσά τους χωράφια με λεμονιές.Οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου εικονίζει κατοίκους να κυκλοφορούν με μεγάλη δυσκολία σε περιοχές που έχουν καλυφθεί από λασπόνερα, κάποιες φορές με τρακτέρ ή δίτροχα, σε μισοβυθισμένους δρόμους.Κάτοικοι απομακρύνθηκαν επίσης εσπευσμένα από γειτονικές επαρχίες, στις πεδιάδες Λούκος και Γάριμπ, στις εκβολές των ποταμών Λούκος και Σίμπου στον Ατλαντικό.

Η φουσκοθαλασσιά στον Ατλαντικό τις τελευταίες ημέρες διατάραξε την εκροή των νερών των δυο ποταμών, εξηγούσε προχθές Τετάρτη κυβερνητικός αξιωματούχος στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο 2M.



Στα μέσα Δεκεμβρίου, 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Σάφι, στις ακτές στον Ατλαντικό, εξαιτίας ξαφνικών πλημμυρών· επρόκειτο για τον πιο βαρύ απολογισμό πλημμυρών αυτού του είδους την τελευταία δεκαετία στο βασίλειο.



Στο Μαρόκο οι υδρικές ροές που καταγράφτηκαν κατά τους τελευταίους πέντε μήνες ξεπέρασαν τον ετήσιο μέσο όρο των τελευταίων δέκα χρόνων, τόνιζε στα τέλη Ιανουαρίου το υπουργείο Υδάτινων Πόρων στο Γαλλικό Πρακτορείο, έπειτα από επτά συναπτά έτη ξηρασίας στη χώρα.