Στη δημοσιότητα η αλληλογραφία της CEO της τράπεζας των Ρότσιλντ με τον Τζέφρι Επστάιν, τι έλεγαν στα μεταξύ τους μηνύματα

Η Αριάν ντε Ρότσιλντ, χήρα γόνου της γνωστής οικογένειας, φέρεται να έχει ανταλλάξει δεκάδες μηνύματα με τον καταδικασμένο παιδόφιλο, που την είχε προσκαλέσει να μείνει και στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη





Σύμφωνα με το







Σημειώνεται ότι η τραπεζίτης είναι η χήρα του μέλους της γνωστής οικογένειας, Μπέντζαμιν ντε Ρότσιλντ.



Δεν υπάρχουν ενδείξεις ποινικού αδικήματος Τα έγγραφα, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα την περασμένη Παρασκευή, δεν φαίνεται να περιλαμβάνουν ενδείξεις ποινικού αδικήματος. Ωστόσο, εγείρουν ερωτήματα σχετικά με παλαιότερη περιγραφή της σχέσης τους από την τράπεζα, η οποία είχε αναφερθεί από τη Wall Street Journal το 2023 και ανέφερε ότι η Ρότσιλντ είχε συναντηθεί με τον Έπσταϊν στο πλαίσιο των συνήθων επαγγελματικών της καθηκόντων.







Ειδικότερα, στις 19 Μαρτίου 2019, περίπου τέσσερις μήνες πριν από τη σύλληψή του, ο Έπσταϊν έγραψε στη Ρότσιλντ ότι βρισκόταν στο Παρίσι. Εκείνη απάντησε: «Αλήθεια;!! Κι εγώ είμαι εδώ. Πότε θα ήσουν ελεύθερος;». «Έχει περάσει πάρα πολύς καιρός», απάντησε ο Έπσταϊν, πριν κανονίσουν να συναντηθούν την επόμενη ημέρα. Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει εάν η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, ούτε αν είχαν γίνει και άλλες που υπονοούνται στην αλληλογραφία.



Η αποκάλυψη της -μέχρι πρότινος άγνωστης- οικειότητας μεταξύ του χρηματοδότη και της τραπεζικής στελέχους προσθέτει την Αριάν ντε Ρότσιλντ στη λίστα γνωστών προσώπων που αποκαλύπτεται ότι ανήκαν στον κοινωνικό κύκλο του Έπσταϊν, μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων έπειτα από πιέσεις θυμάτων και μελών του Κογκρέσου.



Κλείσιμο Επαγγελματική η σχέση τους Εκπρόσωπος της τράπεζας δήλωσε στο Reuters ότι ο Έπσταϊν σχετιζόταν επαγγελματικά με τη Ρότσιλντ από το 2013 έως το 2019. Όπως ανέφερε, η ίδια δεν είχε γνώση της εγκληματικής του συμπεριφοράς και «καταδικάζει απερίφραστα τη συμπεριφορά και τα εγκλήματα που διέπραξε». Ο ίδιος εκπρόσωπος δεν απάντησε σε επανειλημμένα αιτήματα για σχόλιο σχετικά με συγκεκριμένες ανταλλαγές μηνυμάτων.



Υπενθυμίζεται ότι ο Έπσταϊν είχε δηλώσει ένοχος το 2008 για προτροπή ανήλικης σε πορνεία και εξέτισε ποινή 13 μηνών σε φυλακή της Φλόριντα. Τον Ιούλιο του 2019 κατηγορήθηκε για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων, κατηγορίες που αφορούσαν δεκάδες κορίτσια στη Νέα Υόρκη και τη Φλόριντα την περίοδο 2002-2005, στις οποίες είχε δηλώσει αθώος.



Το Reuters εξέτασε δείγμα από τις περισσότερες από 4.400 αναφορές στο όνομα της Ρότσιλντ που εμφανίζονται στη διαδικτυακή βάση αναζήτησης του υπουργείου Δικαιοσύνης, με πολλά από τα αρχεία να αποτελούν επαναλαμβανόμενες αναφορές στα ίδια emails.



«Θα παίζει τον ρόλο της μαμάς μου» Σε ανταλλαγή μηνυμάτων το 2016, η Ρότσιλντ ανέφερε στον Έπσταϊν ότι ήταν άρρωστη με γρίπη και δεν θα έμενε με κάποιον που αποκαλούσε «Β», χωρίς να τον κατονομάζει. Ο Έπσταϊν της απάντησε προσκαλώντας την να μείνει στο διαμέρισμά του, γράφοντας ότι «…θα ήταν ιδιωτικά. Κανείς δεν θα το μάθαινε». Εκείνη τον ευχαρίστησε, αλλά απάντησε ότι θα έμενε με άλλο πρόσωπο, το οποίο «θα παίζει τον ρόλο της μαμάς μου», προσθέτοντας ότι ο «Β» ήταν «καταστροφή» και πως είχε «κουραστεί να τον διαχειρίζεται». Ο σύζυγός της, Μπενζαμέν ντε Ρότσιλντ, πέθανε το 2021.



Άλλα emails δείχνουν ανταλλαγές μηνυμάτων για δώρα και προσωπικές λεπτομέρειες. Το 2015, ο Έπσταϊν ευχαριστούσε τη Ρότσιλντ για κεριά που τον είχε βοηθήσει να δημιουργήσει, ενώ εκείνη του έγραφε ότι πάνω τους ήταν γραμμένος «ο αγαπημένος σου μαθηματικός τύπος» και ότι το άρωμα ήταν φτιαγμένο ειδικά για εκείνον, «ταιριαστό με το νησί σου». Ο Έπσταϊν ήταν ιδιοκτήτης ιδιωτικού νησιού στην Καραϊβική, το οποίο φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.



«Την έχουν γα@@σει» Υπενθυμίζεται ότι ο Έπσταϊν είχε συνομιλία με την Αριάν Ντε Ρότσιλντ, στις 6 Ιουλίου του 2015 αναφορικά με την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο mail έχει συνταχθεί στις 6 Ιουλίου του 2015 – μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος στο δημοψήφισμα αλλά και την παραίτηση του τότε Υπουργού Οικονομικών Βαρουφάκη.



Στο συγκεκριμένο απόσπασμα η Αριάν ντε Ρότσιλντ γράφει στον Έπστάιν: «Ακούγεται έντονα ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε «το κεφάλι» του Γιάνη Βαρουφάκη και το πήρε. Η αντικατάσταση από τον επικεφαλής διαπραγματευτή Ευκλείδη Τσακαλώτο θεωρείται δεδομένη.



Η κίνηση αυτή δίνει στον Τσίπρα πολιτικό χρόνο και αλλάζει το κλίμα απέναντι στους εταίρους, χωρίς να αλλάζει άμεσα το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Αύριο συγκαλείται Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης και στις Βρυξέλλες καλλιεργείται η προσδοκία ότι εκεί θα αναζητηθεί λύση – έστω προσωρινή. Το διακύβευμα παραμένει αν ο χρόνος που κερδίζεται αρκεί για να μεταφραστεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος σε συμφωνία και όχι σε αδιέξοδο».



Λίγα λεπτά αργότερα ο Έπσταιν απαντά: «Η παραίτηση του Έλληνα υπουργού παρουσιάζει στην Ελλάδα ένα πιο σκληρό πρόβλημα, όχι ένα ευκολότερο. Τώρα θα τους ζητηθεί να έρθουν με λύση. Όχι με προτάσεις. Τώρα την έχουν πραγματικά γ@@@σει».