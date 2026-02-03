Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Συνεχίζονται πολύ εντατικά οι διπλωματικές προσπάθειες με το Ιράν, λέει το ΥΠΕΞ του Κατάρ
«Εργαζόμαστε παράλληλα με όλους τους γείτονές μας και τις φιλικές χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε σήμερα» διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, αναφέροντας την Τουρκία, την Αίγυπτο, το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία
Το Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται «πολύ εντατικά» στην περιοχή για διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, για τις οποίες η Τεχεράνη δήλωσε ότι προετοιμάζεται.
«Οι προσπάθειες συνεχίζονται πολύ εντατικά», σημείωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Μάτζεντ αλ Ανσάρι σε συνέντευξη Τύπου στην Ντόχα.
«Εργαζόμαστε παράλληλα με όλους τους γείτονές μας και τις φιλικές χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε σήμερα» διευκρίνισε, αναφέροντας την Τουρκία, την Αίγυπτο, το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία.
Το Σάββατο ο πρωθυπουργός του Κατάρ σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι συναντήθηκε με τον πλέον υψηλόβαθμο αξιωματούχο της ιρανικής ασφάλειας Αλί Λαριτζανί στην Τεχεράνη και επανεξέτασε τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή.
