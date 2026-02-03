Στο μυαλό του Τραμπ πριν την Κωνσταντινούπολη: Δεν θέλει πραγματικά να χτυπήσει το Ιράν, λένε στην Ουάσινγκτον

Η Ουάσινγκτον θα διαπραγματευτεί για τρίτη φορά με την Τεχεράνη στη δεύτερη θητεία Τραμπ, διατηρώντας ισχυρή στρατιωτική παρουσία στον Κόλπο – Σκεπτικισμός για τις θέσεις που θα παρουσιάσει το Ιράν και παρασκηνιακές πιέσεις από το Ισραήλ