Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Θρασύτατη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στο Λονδίνο: Έσπασαν τη βιτρίνα με βαριοπούλα, την άδειασαν και έφυγαν σε λιγότερο από 1 λεπτό, δείτε βίντεο
Θρασύτατη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στο Λονδίνο: Έσπασαν τη βιτρίνα με βαριοπούλα, την άδειασαν και έφυγαν σε λιγότερο από 1 λεπτό, δείτε βίντεο
Στο ίδιο βίντεο έχει καταγραφεί και η προσπάθεια των εργαζομένων στο κοσμηματοπωλείο να σταματήσουν - χωρίς αποτέλεσμα - τους δύο ληστές
Στόχος δύο ληστών έγινε το πρωί του Σαββάτου το κοσμηματοπωλείο Gregory & Co σε συνοικία του Λονδίνου.
Οι δύο ληστές χτύπησαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου και χρειάστηκαν λιγότερο από 1 λεπτό για να ολοκληρώσουν την έφοδό τους.
Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, ο ένας από τους ληστές άρχισε να χτυπάει τη βιτρίνα με βαριοπούλα ενώ ο συνεργό του τραβούσε το τζάμι ενώ αυτό ξηλωνόταν από τα χτυπήματα.
Στο ίδιο βίντεο έχει καταγραφεί και η προσπάθεια των εργαζομένων στο κοσμηματοπωλείο να σταματήσουν - χωρίς αποτέλεσμα - τους δύο ληστές με έναν να τους χτυπάει με ένα κουτί ενώ ο συνάδελφός του προσπαθεί να τραβήξει μέσα στο κατάστημα ό,τι βρισκόταν στη βιτρίνα.
Αφού οι δύο ληστές κατάφεραν να ξηλώσουν τελείως το τζάμι, έβαλαν τα κλοπιμαία σε μια τσάντα και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
Όπως αναφέρει το BBC, το κοσμηματοπωλείο που έγινε στόχος ληστείας βρίσκεται στην Paved Court, έναν στενό, λιθόστρωτο πεζόδρομο με μπουτίκ, καφετέριες και εστιατόρια που χρησιμεύσει ως σκηνικό γυρισμάτων για την τηλεοπτική σειρά της Apple, Ted Lasso.
Οι δύο ληστές χτύπησαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου και χρειάστηκαν λιγότερο από 1 λεπτό για να ολοκληρώσουν την έφοδό τους.
Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, ο ένας από τους ληστές άρχισε να χτυπάει τη βιτρίνα με βαριοπούλα ενώ ο συνεργό του τραβούσε το τζάμι ενώ αυτό ξηλωνόταν από τα χτυπήματα.
😱Is this really happening now? In one of London’s poshest areas, a jewellery shop gets hit in broad daylight— NEXTA (@nexta_tv) February 1, 2026
Staff fight to protect the stock, but the video makes it painfully clear — there’s almost nothing they can do.
Masked guys cram loot into an IKEA bag and disappear in… pic.twitter.com/9UaQh1XfWS
Στο ίδιο βίντεο έχει καταγραφεί και η προσπάθεια των εργαζομένων στο κοσμηματοπωλείο να σταματήσουν - χωρίς αποτέλεσμα - τους δύο ληστές με έναν να τους χτυπάει με ένα κουτί ενώ ο συνάδελφός του προσπαθεί να τραβήξει μέσα στο κατάστημα ό,τι βρισκόταν στη βιτρίνα.
Αφού οι δύο ληστές κατάφεραν να ξηλώσουν τελείως το τζάμι, έβαλαν τα κλοπιμαία σε μια τσάντα και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
Όπως αναφέρει το BBC, το κοσμηματοπωλείο που έγινε στόχος ληστείας βρίσκεται στην Paved Court, έναν στενό, λιθόστρωτο πεζόδρομο με μπουτίκ, καφετέριες και εστιατόρια που χρησιμεύσει ως σκηνικό γυρισμάτων για την τηλεοπτική σειρά της Apple, Ted Lasso.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα