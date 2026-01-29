Έκκληση του ΓΓ του ΟΗΕ στις αμερικανικές αρχές για «αυτοσυγκράτηση» απέναντι σε διαδηλωτές στη Μινεάπολη

Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία είναι θεμελιώδες» και είναι «απαραίτητο η αστυνομία και άλλες δυνάμεις να επιδείξουν την απαιτούμενη αυτοσυγκράτηση, δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες