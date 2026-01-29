Έκκληση του ΓΓ του ΟΗΕ στις αμερικανικές αρχές για «αυτοσυγκράτηση» απέναντι σε διαδηλωτές στη Μινεάπολη

H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία είναι θεμελιώδες» και είναι «απαραίτητο η αστυνομία και άλλες δυνάμεις να επιδείξουν την απαιτούμενη αυτοσυγκράτηση, δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες
Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, απηύθυνε σήμερα έκκληση στις αμερικανικές αρχές να επιδείξουν «αυτοσυγκράτηση» μετά τον θάνατο δύο διαδηλωτών από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη.
«Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία είναι θεμελιώδες» και είναι «απαραίτητο η αστυνομία και άλλες δυνάμεις να επιδείξουν την απαιτούμενη αυτοσυγκράτηση» ώστε «διαδηλωτές να μην πληρώνουν με τη ζωή τους για τη συμμετοχή» σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, δήλωσε ο Γκουτέρες σε συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη.
«Σε κάθε περίπτωση, ελπίζουμε πως στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής κοινωνίας, οι έρευνες που έχουν ανακοινωθεί θα μπορέσουν να καταλήξουν σε συμπεράσματα», συμπλήρωσε.
