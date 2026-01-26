Στη Μινεσότα στέλνει ο Τραμπ τον «τσάρο των συνόρων» Τομ Χόμαν μετά τη δολοφονία του Πρέτι
Στη Μινεσότα στέλνει ο Τραμπ τον «τσάρο των συνόρων» Τομ Χόμαν μετά τη δολοφονία του Πρέτι
«Είναι σκληρός αλλά δίκαιος», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει η ICE από τη Μινεσότα
Με εντολή να δίνει αναφορά στον ίδιο, ο Ντόναλντ Τραμπ αποστέλει στη Μινεσότα τον «τσάρο των συνόρων» Τομ Χόμαν μετά την κατακραυγή για τη δεύτερη δολοφονία Αμερικανού πολίτη από πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) το Σάββατο στη Μινεάπολη.
«Ο Τομ είναι σκληρός αλλά δίκαιος», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ σε ανάρτησή της στο X δήλωσε ότι ο Χόμαν θα διαχειρίζεται τις επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων στην πολιτεία.
Ο θανάσιμος πυροβολισμός του Άλεξ Πρέτι, ενός 37χρονου Αμερικανού νοσηλευτή, στο δεύτερο θανατηφόρο συμβάν στο οποίο ενεπλάκησαν ομοσπονδιακοί πράκτορες στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο, πυροδότησε νέες διαδηλώσεις στην πόλη που συγκλονίζεται εδώ και εβδομάδες από διαδηλώσεις κατά των επιχειρήσεων της ICE.
Ο θάνατός του κλιμακώνει την ήδη τεταμένη κατάσταση μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, μιας Αμερικανίδας που σκοτώθηκε στις 7 Ιανουαρίου στο αυτοκίνητό της από πυρά πράκτορα της ICE.
Χθες Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε στην Wall Street Journal ότι η κυβέρνησή του επανεξετάζει την τελευταία δολοφονία και έδειξε πρόθεση να αποσύρει τελικά τους αξιωματικούς της υπηρεσίας μετανάστευσης από την περιοχή της Μινεάπολης.
«Κάποια στιγμή θα φύγουμε. Έχουμε κάνει -έχουν κάνει- εκπληκτική δουλειά», δήλωσε ο Τραμπ χωρίς να δώσει λεπτομερές χρονοδιάγραμμα.
