Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Σε εξέλιξη η μεταφορά χιλιάδων μελών του ISIS από τη Συρία σε ιρακινές φυλακές
Σε εξέλιξη η μεταφορά χιλιάδων μελών του ISIS από τη Συρία σε ιρακινές φυλακές
Οι ΗΠΑ θα μεταφέρουν 7000 κρατουμένους του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ
Εκατοντάδες μέλη του Ισλαμικού Κράτους μεταφέρθηκαν σήμερα από τη Συρία στο Ιράκ, σε δεύτερη επιχείρηση μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι σκοπεύουν να μεταφέρουν αλλού χιλιάδες τζιχαντιστές που κρατούνται σε συριακές φυλακές.
Έως και 1.000 κρατούμενοι αναμένονται σήμερα Σάββατο στο Ιράκ, ενώ οι κρατούμενοι, ανάμεσά τους πολλοί Ευρωπαίοι και Ιρακινοί, θα τοποθετηθούν σε τουλάχιστον τρεις φυλακές της χώρας, σύμφωνα με πηγές των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας.
Αυτή είναι η δεύτερη ομάδα από περίπου 7.000 μέλη του ΙΚ που μέχρι πρότινος ήταν υπό την επιτήρηση των Κούρδων της Συρίας. Την Τετάρτη είχαν μεταφερθεί περίπου 150 υψηλόβαθμα στελέχη, μεταξύ των οποίων αρκετοί Ευρωπαίοι. Οι επιχειρήσεις μεταφοράς θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.
Το Ιράκ ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει ποινικές διαδικασίες σε βάρος των κρατουμένων. Στο παρελθόν, ιρακινά δικαστήρια έχουν καταδικάσει σε θάνατο ή ισόβια κάθειρξη εκατοντάδες ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων ξένων μαχητών του ΙΚ που είχαν μεταφερθεί από τη Συρία.
Σύμφωνα με Ιρακινούς αξιωματούχους, έχει συγκροτηθεί επιτροπή συντονισμού με συμμετοχή του υπουργείου Δικαιοσύνης, της Πολεμικής Αεροπορίας και των αντιτρομοκρατικών δυνάμεων, για την οργάνωση των μεταφορών.
Το 2014, το ΙΚ κατέλαβε μεγάλες περιοχές στη Συρία και το Ιράκ, διαπράττοντας σφαγές και υποδούλωση γυναικών. Με τη στήριξη διεθνούς συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ, το Ιράκ ανακοίνωσε ότι νίκησε το ΙΚ το 2017. Στη Συρία, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) νίκησαν το ΙΚ δύο χρόνια αργότερα, φυλάκισαν χιλιάδες φερόμενους τζιχαντιστές και μετέφεραν τις οικογένειές τους σε στρατόπεδα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα