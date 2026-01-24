Η Air France επανεκκίνησε τις πτήσεις στο Ντουμπάι μετά τη χθεσινή αναστολή λόγω φόβων για επίθεση στο Ιράν
Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM, η οποία ανήκει στον ίδιο όμιλο με την Air France, έχει αναστείλει, επίσης, τις πτήσεις προς πόλεις της Μέσης Ανατολής μέχρι νεωτέρας
Τις πτήσεις της προς το Ντουμπάι επαναλαμβάνει από σήμερα η Air France, μετά την προσωρινή αναστολή τους χθες λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα με επιθέσεις εναντίον του Ιράν λόγω της καταστολής του κινήματος διαμαρτυρίας που ξέσπασε πρόσφατα σε ολόκληρη την Ισλαμική Δημοκρατία.
Η γαλλική αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι «παρακολουθεί τις εξελίξεις» στην περιοχή «προκειμένου να διασφαλίσει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας των πτήσεων».
Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM, η οποία ανήκει στον ίδιο όμιλο με την Air France, ανέστειλε επίσης τις πτήσεις προς πόλεις της Μέσης Ανατολής μέχρι νεωτέρας.
Η KLM δήλωσε ότι δεν θα πετάξει στον εναέριο χώρο αρκετών χωρών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Ιράκ και του Ιράν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Ολλανδίας.
Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι μια «αρμάδα» των ΗΠΑ κατευθύνεται προς τον Κόλπο και ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά το Ιράν, ακόμη και μετά την υποβάθμιση της προοπτικής άμεσης στρατιωτικής δράσης και τη δήλωση ότι η Τεχεράνη φαίνεται να ενδιαφέρεται για συνομιλίες.
