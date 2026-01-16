Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Ένας νεκρός από σύγκρουση τρένου με λεωφορείο στο λιμάνι του Αμβούργου, δείτε φωτογραφίες
Ένας νεκρός από σύγκρουση τρένου με λεωφορείο στο λιμάνι του Αμβούργου, δείτε φωτογραφίες
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δέκα άνθρωποι μεταξύ των οποίων κι ο οδηγός του λεωφορείου που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση
Σύγκρουση μεταξύ ενός λεωφορείου της γραμμής κι ενός τρένου προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων δέκα σήμερα στην περιοχή του λιμανιού του Αμβούργου, δήλωσε η πυροσβεστική υπηρεσία στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Όλα τα θύματα βρίσκονταν μέσα στο λεωφορείο: Εκτός από τον άνθρωπο που σκοτώθηκε, ο οδηγός «χαροπαλεύει», δύο είναι βαριά τραυματίες και άλλοι έξι είναι ελαφρά τραυματισμένοι, διευκρίνισε εκπρόσωπος των πυροσβεστών στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Μερικοί από τους τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, ένας άλλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του λεωφορείου «ήταν ο τελευταίος που μπόρεσε να απεγκλωβιστεί, γιατί είχε σφηνωθεί», σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Ο οδηγός του τρένου δεν έπαθε τίποτα.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στο κέντρο της μεγάλης περιοχής του λιμανιού του Αμβούργου, σε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση, «για λόγο που δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί», ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι άνθρωπος που σκοτώθηκε, «υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου».
Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, ενώ η εγκληματολογική διεύθυνση της αστυνομίας έχει κινητοποιηθεί για να συμμετάσχει στην έρευνα.
Ένας χώρος υποδοχής για τους συγγενείς των θυμάτων έχει διαμορφωθεί στην πλησιέστερη στάση λεωφορείου.
Όλα τα θύματα βρίσκονταν μέσα στο λεωφορείο: Εκτός από τον άνθρωπο που σκοτώθηκε, ο οδηγός «χαροπαλεύει», δύο είναι βαριά τραυματίες και άλλοι έξι είναι ελαφρά τραυματισμένοι, διευκρίνισε εκπρόσωπος των πυροσβεστών στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Μερικοί από τους τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, ένας άλλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του λεωφορείου «ήταν ο τελευταίος που μπόρεσε να απεγκλωβιστεί, γιατί είχε σφηνωθεί», σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Schwerer Unfall im Hamburger Hafen. Zug kollidiert an der Nippoldstraße mit Linienbus. 1 Toter - mehrere Verletzte - Großeinsatz der Feuerwehr.— R_G_ (@CrimeNewsHH) January 16, 2026
Fotos: Lenthe Medien pic.twitter.com/RRBdN5p6Fn
Ο οδηγός του τρένου δεν έπαθε τίποτα.
Υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου
Το δυστύχημα σημειώθηκε στο κέντρο της μεγάλης περιοχής του λιμανιού του Αμβούργου, σε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση, «για λόγο που δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί», ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι άνθρωπος που σκοτώθηκε, «υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου».
Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, ενώ η εγκληματολογική διεύθυνση της αστυνομίας έχει κινητοποιηθεί για να συμμετάσχει στην έρευνα.
Ένας χώρος υποδοχής για τους συγγενείς των θυμάτων έχει διαμορφωθεί στην πλησιέστερη στάση λεωφορείου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα