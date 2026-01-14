Η στιγμή που drone χτυπάει το ελληνικών συμφερόντων τάνκερ Delta Harmony στη Μαύρη Θάλασσα, δείτε βίντεο

Νοβοροσίσκ, τις πρωινές ώρες της Τρίτης (13/03).



Delta Harmony που διαχειρίζεται η ελληνική Delta Tankers, σύμφωνα με την LSEG, και αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο από την Tengizchevroil, όπως και το πετρελαιοφόρο Matilda όπου διαχειρίζεται η ελληνική Thenamaris και αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο από το Karachaganak, πρόσθεσαν οι πηγές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, στο Delta Harmony, ο υποπλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός είναι Έλληνες.



Στο μεταξύ, βίντεο που κυκλοφόρησε σε λογαριασμούς στο X δείχνει τη στιγμή που το drone χτυπάει το τάνκερ Delta Harmony.









Σε σχέση με το Matilda, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας γνωστοποίησε πως δέχτηκε επίθεση από δύο ουκρανικά drones. «Στις 13 Ιανουαρίου 2026, στις 10:15 π.μ. ώρα Μόσχας, ελήφθη σήμα κινδύνου από το δεξαμενόπλοιο Matilda στη Μαύρη Θάλασσα μέσω του διεθνούς καναλιού ασφάλειας και κινδύνου. Το δεξαμενόπλοιο Matilda, που πλέει υπό τη σημαία της Μάλτας, δέχτηκε επίθεση από δύο ουκρανικά UAV περίπου 100 χλμ. από την πόλη Ανάπα στην περιοχή Κράσνονταρ», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.



Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση το απόγευμα της Τρίτης και τα δύο πλοία κατευθύνονταν με ίδια μέσα νοτιοανατολικά του Νοβοροσίσκ προκειμένου να αγκυροβολήσουν με ασφάλεια.Τα δύο πλοία επρόκειτο να φορτώσουν στον CPC, την κύρια εξαγωγική οδό για το πετρέλαιο του Καζακστάν αλλά είχαν απομακρυνθεί προσωρινά για να περιμένουν τη σειρά τους να παραλάβουν τα φορτία, όπως ανέφερε πηγή στο, ζητώντας να παραμείνει ανώνυμη. Το μέγεθος των ζημιών και στα δύο πλοία δεν ήταν άμεσα σαφές.«Αποδοκιμάζουμε τις επιθέσεις κατά πολιτικών πλοίων ελληνικών συμφερόντων», ανέφερε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών,, στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, προσθέτοντας πως «θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και ενδέχεται να αποβούν επιζήμιες για το περιβάλλον».Όπως σημείωσε, από την ενημέρωση που υπάρχει από το υπουργείο Ναυτιλίας, επιβεβαιώνεται ότι στο πλήρωμα του ενός πλοίου είναι δύο Έλληνες, είναι καλά στην υγεία τους και δεν υπήρξε τραυματισμός.«Η Ελλάδα ως ναυτικό έθνος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, περιλαμβανομένης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Το θέμα θα το θέσει ο υπουργός Εξωτερικών στους Ευρωπαίους εταίρους του», τόνισε.