Υπέρ της επανένωσης με τη Ρουμανία θα ψήφιζε η πρόεδρος της Μολδαβίας: «Δύσκολα επιβιώνουμε μόνοι μας»
Κατά της προοπτικής τα δύο τρίτα των πολιτών στη χώρα της - «Πιο ρεαλιστικό» σενάριο η ένταξη στην ΕΕ, λέει η Μάγια Σάντου
Η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, δήλωσε ότι θα ψηφίσει υπέρ της επανένωσης με τη Ρουμανία, εάν το θέμα τεθεί σε δημοψήφισμα, εξηγώντας ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τη χώρα της να επιβιώσει μόνη της.
«Κοιτάξτε τι συμβαίνει σήμερα γύρω από τη Μολδαβία. Κοιτάξτε τι συμβαίνει στον κόσμο», εξήγησε η Σάντου που ηγείται της φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης, στο βρετανικό podcast The Rest is Politics.
«Γίνεται όλο και πιο δύσκολο για μια μικρή χώρα όπως η Μολδαβία να επιβιώσει ως δημοκρατία, ως κυρίαρχη χώρα και, φυσικά, να αντισταθεί στη Ρωσία», είπε ακόμη.
Πάντως η Σάντου παραδέχτηκε το ότι η ιδέα της επανένωσης με τη Ρουμανία δεν υποστηρίζεται από την πλειοψηφία στη χώρα της, σε αντίθεση με την ένταξη στην ΕΕ, για την οποία η χώρα υπέβαλε αίτηση το 2022 και την οποία η ίδια χαρακτήρισε «πιο ρεαλιστική».
Τα δύο τρίτα τάσσονται κατά της επανένωσης με τη Ρουμανία, δείχνουν πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Αντίθετα στη Ρουμανία τάσσονται με μεγαλύτερα ποσοστά υπέρ της ένωσης των δύο χωρών.
Με πληθυσμό περίπου 2,4 εκατομμυρίων, η Μολδαβία, που βρίσκεται ανάμεσα στη Ρουμανία και την Ουκρανία, έχει γίνει στόχος της υβριδικής πολεμικής της Ρωσίας, που περιλαμβάνει παραπληροφόρηση και χειραγώγηση των εκλογών, όπως αναφέρει το Politico.
Σε δημοψήφισμα το 2024, οι Μολδαβοί ψήφισαν με οριακή πλειοψηφία (50,4%) υπέρ της ένταξης στην ΕΕ, σε μια αναμέτρηση που αμαυρώθηκε από τη ρωσική παρέμβαση, επισημαίνει το Politico. Η Σάντου επανεξελέγη πρόεδρος σε παράλληλη ψηφοφορία με περίπου 55% των ψήφων, νικώντας τον φιλορώσο αντίπαλό της.
