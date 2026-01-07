Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Ο Μαδούρο και η σύζυγός του τραυματίστηκαν κατά την έφοδο της Ομάδας Δέλτα στο Καράκας ενώ προσπαθούσαν να κρυφτούν
Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μώλωπες και ελαφρούς τραυματισμούς, χωρίς ενδείξεις χρήσης βίας από άνδρες της επίλεκτης Ομάδας Δέλτα
Τραυματισμούς φέρεται να υπέστησαν ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, στη διάρκεια μυστικής και υψηλού ρίσκου επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο τη σύλληψή τους στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές που έχουν γνώση των γεγονότων.
Όπως μεταδίδει το NBC News, οι κακώσεις δεν αποδίδονται σε άμεση εμπλοκή με Αμερικανούς κομάντος. Αντίθετα, εκτιμάται ότι προκλήθηκαν την ώρα που το ζευγάρι, σε κατάσταση πανικού, επιχειρούσε να κρυφτεί σε ασφαλή χώρο, χτυπώντας σε τοίχους και πόρτες. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μώλωπες και ελαφρούς τραυματισμούς, χωρίς ενδείξεις χρήσης βίας από άνδρες της επίλεκτης Ομάδας Δέλτα.
Λίγο πριν τα ξημερώματα του Σαββάτου (03.01.2026) ολοκληρώθηκε στη Βενεζουέλα μία από τις πιο αμφιλεγόμενες επιχειρήσεις των ΗΠΑ, με συνολική διάρκεια 2 ώρες και 28 λεπτά.
Ο πρόεδρος της χώρας και η σύζυγός του συνελήφθησαν εντός του συγκροτήματός τους στο Fuerte Tiuna —τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση του Καράκας— και απομακρύνθηκαν εκτός Βενεζουέλας υπό την κάλυψη εκτεταμένης αεροναυτικής δύναμης των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αμερικανικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο περίπου στη 1:00 π.μ. και παραβίασαν τις βαριές εισόδους της κατοικίας, αιφνιδιάζοντας το ζευγάρι. Για την είσοδο χρησιμοποιήθηκαν χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, οι οποίες εκπέμπουν έντονο φως και ισχυρό ήχο με σκοπό τον αποπροσανατολισμό. Οι τραυματισμοί φέρεται να σημειώθηκαν λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, πιθανότατα από τις συγκρούσεις με τις επιφάνειες του χώρου.
Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, οι δύο μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη και υποβλήθηκαν σε ιατρικό έλεγχο στη βάση Stewart Air National Guard, βόρεια της πόλης. Κατά την πρώτη δημόσια εμφάνιση, η Φλόρες έφερε εμφανείς μώλωπες στο πρόσωπο, ενώ ο δικηγόρος της ανέφερε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο καταγμάτων στα πλευρά και απαιτείται περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση. Ο Μαδούρο, από την πλευρά του, χρειάζεται επίσης παρακολούθηση λόγω γενικότερων προβλημάτων υγείας.
