«Θα πάρω τα όπλα»: Ο πρόεδρος της Κολομβίας απαντά στις απειλές Τραμπ περί επίθεσης στη χώρα του
ΚΟΣΜΟΣ
Κολομβία Ντόναλντ Τραμπ Γκουστάβο Πέτρο

«Θα πάρω τα όπλα»: Ο πρόεδρος της Κολομβίας απαντά στις απειλές Τραμπ περί επίθεσης στη χώρα του

Ο Γκουστάβο Πέτρο, πρώην μέλος της ένοπλης επαναστατικής ομάδας M19, δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί την Κολομβία με κάθε κόστος

«Θα πάρω τα όπλα»: Ο πρόεδρος της Κολομβίας απαντά στις απειλές Τραμπ περί επίθεσης στη χώρα του
93 ΣΧΟΛΙΑ
Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, προειδοποίησε ότι θα «πάρει τα όπλα» εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επιτεθούν σε εκείνον ή στη χώρα του, έπειτα από μια σειρά απειλών από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Πέτρο επισήμανε τις προσπάθειές του να καταπολεμήσει το εμπόριο ναρκωτικών, το οποίο έχει επικρίνει ο Τραμπ, και δήλωσε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις κατά των διακινητών ναρκωτικών στην Κολομβία κινδυνεύουν να σκοτώσουν παιδιά και να ενισχύσουν την εγγραφή νέων μελών σε αποσχιστικά κινήματα που βρίσκονται σε σύγκρουση με το κράτος για δεκαετίες.

«Και αν συλλάβουν έναν πρόεδρο που έχει την υποστήριξη και τον σεβασμό ενός μεγάλου μέρους του λαού, θα απελευθερώσουν μια λαϊκή εξέγερση», πρόσθεσε ο Πέτρο.



Ο Πέτρο, πρώην μέλος της ένοπλης επαναστατικής ομάδας M19, δήλωσε επίσης ότι θα υπερασπιστεί την Κολομβία με κάθε κόστος. «Ορκίστηκα ότι δεν θα αγγίξω ξανά όπλο… αλλά για την πατρίδα, θα πάρω ξανά τα όπλα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ άσκησε σφοδρή κριτική στον Πετρο την Κυριακή, αποκαλώντας τον «έναν άρρωστο άνθρωπο που του αρέσει να φτιάχνει κοκαΐνη και να τη πουλά στις ΗΠΑ, και δεν θα το κάνει για πολύ ακόμα». Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν αυτές οι δηλώσεις σημαίνουν ότι ενδέχεται να υπάρξει μια «επιχείρηση» στην Κολομβία στο μέλλον, ο Τραμπ απάντησε: «Μου ακούγεται καλό».
93 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης