Το δεξί χέρι του Πούτιν σερφάρει στο Μαϊάμι λίγο πριν τις κρίσιμες συνομιλίες για την Ουκρανία, δείτε βίντεο
Ο Κίριλ Ντμίτριεφ θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ρωσίας με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου, διατηρώντας ενεργό ρόλο στο παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων
Την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, ο βασικός διαπραγματευτής του Βλαντίμιρ Πούτιν επέλεξε μια εντελώς διαφορετική εικόνα για να παρουσιαστεί δημόσια. Την Κυριακή ανάρτησε βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να κάνει χαλαρά wakesurfing στα ανοιχτά της Φλόριντα, λίγες ώρες πριν από τις κομβικές επαφές ανάμεσα στον πρόεδρο Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος της Μόσχας και επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου, δημοσίευσε το σχετικό βίντεο στην πλατφόρμα X, συνοδεύοντάς το με τη φράση «Πνεύμα του Μαϊάμι». Η ανάρτηση ήρθε ως απάντηση σε μήνυμα του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας, Σεργκέι Κισλίτσια, ο οποίος είχε γνωστοποιήσει ότι βρίσκεται στη νότια Φλόριντα.
Κάτω από το βίντεο δεν άργησαν να εμφανιστούν σχόλια χρηστών που αμφισβητούσαν τη γνησιότητά του, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ο ίδιος ο Ντμίτριεφ παρενέβη, ξεκαθαρίζοντας ότι τα πλάνα είναι απολύτως αληθινά.
Ο στενός συνεργάτης του Ρώσου προέδρου θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ρωσίας με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, διατηρώντας ενεργό ρόλο στο παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων.
Ο 50χρονος Ντμίτριεφ είχε βρεθεί για τρεις ημέρες στο Μαϊάμι μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, μετά την πρώτη τους συνάντηση τον Φεβρουάριο. Κατά τη διάρκεια εκείνων των επαφών, είχε συμβάλει στην απελευθέρωση Αμερικανού δασκάλου που κρατούνταν σε ρωσική φυλακή.
«Υπάρχει ένας κύριος από τη Ρωσία, το όνομά του είναι Κίριλ, και είχε μεγάλη σχέση με αυτό. Ήταν σημαντικός. Ήταν ένας σημαντικός συνομιλητής που γεφύρωνε τις δύο πλευρές», είχε δηλώσει τότε ο Γουίτκοφ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.
Παράλληλα, ο Ντμίτριεφ έχει καταθέσει προτάσεις για κοινά ενεργειακά εγχειρήματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας στην Αρκτική, αλλά και για συνεργασίες του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου με αμερικανικές εταιρείες στον τομέα της αξιοποίησης κοιτασμάτων σπάνιων γαιών.
Miami spirit 🤙🏄♂️ https://t.co/FG9LQuqYSB pic.twitter.com/K0tVDFfrfG— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) December 28, 2025
