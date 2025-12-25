Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Γαλλία: Ζευγάρι κατηγορείται ότι εξαπάτησε δεκάδες συνταξιούχους κληρικούς, αποσπώντας πάνω από 230.000 ευρώ
Τουλάχιστον 32 κληρικοί φέρονται να έπεσαν θύματα της ίδιας μεθόδου, σε διάστημα σχεδόν πέντε ετών
Υπόθεση απάτης σε βάρος κληρικών ερευνάται στη Γαλλία, με πρωταγωνιστή έναν 70χρονο άνδρα από το Σαρσέλ, ο οποίος φέρεται να απέσπασε μεγάλα χρηματικά ποσά εκμεταλλευόμενος τη φιλανθρωπία τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Le Parisien, τουλάχιστον 32 κληρικοί της Επισκοπής του Παρισιού φέρονται να έπεσαν θύματα της ίδιας μεθόδου, σε διάστημα σχεδόν πέντε ετών.
Ο άνδρας, ονόματι Εβαρίστ, ζούσε μαζί με τη σύζυγό του σε μικρό διαμέρισμα και παρουσιαζόταν ως βαθιά θρησκευόμενος, περιγράφοντας μια ζωή γεμάτη δυσκολίες. Με αλλεπάλληλες επιστολές προς τους συνταξιούχους ιερείς, φέρεται να επικαλούνταν σοβαρά προβλήματα υγείας, οικονομική ανέχεια και τον κίνδυνο έξωσης, ζητώντας οικονομική βοήθεια. Κατά τις Αρχές, το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε ξεπερνά τις 230.000 ευρώ.
Το ζευγάρι αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη σε βάρος ευάλωτων προσώπων και αποδοχή προϊόντων απάτης, για πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν την περίοδο 2019–2025. Αφέθηκαν ελεύθεροι υπό δικαστικό έλεγχο έως τη δίκη, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο, με αυστηρό όρο να μην έρθουν σε καμία επαφή με τα φερόμενα θύματα.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία της Επισκοπής του Παρισιού στις εισαγγελικές Αρχές. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο Εβαρίστ είχε στείλει δεκάδες επιστολές, ακόμη και τέσσερις την εβδομάδα σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ προχωρούσε και σε επίμονες τηλεφωνικές κλήσεις.
Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο κατηγορούμενος μελετούσε εκ των προτέρων τα πρόσωπα που στόχευε, ώστε να δημιουργεί την αίσθηση προσωπικής σχέσης, επιλέγοντας μάλιστα ημέρες θρησκευτικών εορτών, όπως τα Χριστούγεννα, για να αυξήσει τις πιθανότητες ανταπόκρισης. Η σύζυγός του φέρεται να είχε ρόλο στη διαχείριση και είσπραξη των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς της.
