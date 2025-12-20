Η πρώτη αντίδραση του Μπιλ Κλίντον μετά τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας στην πισίνα με τη Μάξγουελ
Η πρώτη αντίδραση του Μπιλ Κλίντον μετά τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας στην πισίνα με τη Μάξγουελ
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αντιδρά στις κατηγορίες και αποκαλύπτει την προσπάθεια αποπροσανατολισμού από την κυβέρνηση Τραμπ με τις νέες φωτογραφίες του Έπσταϊν
Σάλος έχει προκληθεί στις ΗΠΑ με τις αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση Τζέφρι Επστάιν. Την Παρασκευή, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσιοποίησε χιλιάδες σελίδες φωτογραφιών και αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται με τον καταδικασμένο εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, μεταξύ των οποίων φωτογραφίες του Μπιλ Κλίντον με τη Γκισλέιν Μάξγουελ και άλλες διάσημες προσωπικότητες. Στις φωτογραφίες φαίνεται ο Κλίντον μέσα σε πισίνα και μάλιστα σε μία είναι μαζί με Μάξγουελ.
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αντέδρασε έντονα, απαντώντας στις κατηγορίες και αποκαλύπτοντας ότι δεν πρόκειται για προσπάθεια προστασίας του, αλλά για απόκρυψη στοιχείων από την πλευρά της κυβέρνησης Τραμπ.
Μετά την κυκλοφορία των φωτογραφιών, ο Μπιλ Κλίντον εξέδωσε μια σφοδρή δήλωση, δηλώνοντας ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ δεν σχετίζονται με την προστασία του, αλλά με την απόκρυψη άλλων γεγονότων που ενδέχεται να αποκαλυφθούν στο μέλλον. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κλίντον, «ο Λευκός Οίκος δεν κρατούσε αυτά τα αρχεία για μήνες μόνο για να τα δημοσιοποιήσει αργά την Παρασκευή και να προστατεύσει τον Μπιλ Κλίντον. Αυτό αφορά το τι προσπαθούν να κρύψουν για πάντα».
Η αντίδραση του Κλίντον εστιάζει στην απόπειρα να τον καταστήσουν αποδιοπομπαίο τράγο, καθώς κατηγορεί ότι οι πραγματικοί υπεύθυνοι προσπαθούν να αποφύγουν τις συνέπειες. Ο εκπρόσωπος επεσήμανε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ εκείνων που διέκοψαν τις σχέσεις τους με τον Έπσταϊν όταν αποκαλύφθηκαν τα εγκλήματά του και εκείνων που συνέχισαν να διατηρούν επαφές μαζί του.
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αντέδρασε έντονα, απαντώντας στις κατηγορίες και αποκαλύπτοντας ότι δεν πρόκειται για προσπάθεια προστασίας του, αλλά για απόκρυψη στοιχείων από την πλευρά της κυβέρνησης Τραμπ.
Μετά την κυκλοφορία των φωτογραφιών, ο Μπιλ Κλίντον εξέδωσε μια σφοδρή δήλωση, δηλώνοντας ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ δεν σχετίζονται με την προστασία του, αλλά με την απόκρυψη άλλων γεγονότων που ενδέχεται να αποκαλυφθούν στο μέλλον. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κλίντον, «ο Λευκός Οίκος δεν κρατούσε αυτά τα αρχεία για μήνες μόνο για να τα δημοσιοποιήσει αργά την Παρασκευή και να προστατεύσει τον Μπιλ Κλίντον. Αυτό αφορά το τι προσπαθούν να κρύψουν για πάντα».
Η αντίδραση του Κλίντον εστιάζει στην απόπειρα να τον καταστήσουν αποδιοπομπαίο τράγο, καθώς κατηγορεί ότι οι πραγματικοί υπεύθυνοι προσπαθούν να αποφύγουν τις συνέπειες. Ο εκπρόσωπος επεσήμανε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ εκείνων που διέκοψαν τις σχέσεις τους με τον Έπσταϊν όταν αποκαλύφθηκαν τα εγκλήματά του και εκείνων που συνέχισαν να διατηρούν επαφές μαζί του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα