Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας αθώωσε οριστικά τον Σαλβίνι για την υπόθεση Open Arms

Οριστική αθωωτική απόφαση εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας για τον γραμματέα της Λέγκα και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, σε ό,τι αφορά την υπόθεση Open Arms.O Σαλβίνι είχε κατηγορηθεί για άρνηση καθήκοντος και για στέρηση ελευθερίας σε 147 μετανάστες που επέβαιναν σε σκάφος της ισπανικής ΜΚΟ Open Arms, όταν τον Αύγουστο του 2019, ως υπουργός Εσωτερικών, επί μέρες δεν τους επέτρεπε να αποβιβαστούν.Πριν από ένα χρόνο, ο Ματέο Σαλβίνι είχε αθωωθεί από δικαστήριο του Παλέρμο, το οποίο έκρινε ότι δεν είχε διαπράξει αδίκημα. Σήμερα, οι ανώτατοι δικαστές της χώρας απέρριψαν προσφυγή των Σικελών εισαγγελέων.«Πέντε χρόνια σε δίκη: το να υπερασπίζεσαι τα σύνορα, δεν αποτελεί αδίκημα», έγραψε σε ανάρτησή του ο γραμματέας της Λέγκα.