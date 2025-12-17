Ο Μερτς άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο συμμετοχής της Γερμανίας σε πολυεθνική ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.