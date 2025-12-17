Ο Μερτς άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο συμμετοχής της Γερμανίας σε πολυεθνική ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Φρίντριχ Μερτς

Ο Μερτς άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο συμμετοχής της Γερμανίας σε πολυεθνική ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία

Η ανάπτυξη ευρωπαϊκής αποστολής στη δυτική Ουκρανία προβλέπεται στις εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρουν οι Αμερικανοί στο Κίεβο

Ο Μερτς άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο συμμετοχής της Γερμανίας σε πολυεθνική ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία
Ανοιχτό άφησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς το ενδεχόμενο συμμετοχής της Bundeswehr σε μια πιθανή πολυεθνική ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία. Στο ίδιο πνεύμα τοποθετήθηκε και ο αντικαγκελάριος Λαρς Κλινγκμπάιλ.

Ερωτώμενος ευθέως στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, ο κ. Μερτς απέφυγε να απαντήσει και περιορίστηκε να δηλώσει ότι η «Συμμαχία των Προθύμων» περιλαμβάνει και κράτη εκτός Ευρώπης, όπως τον Καναδά και την Αυστραλία, ενώ σχολιάζοντας το γεγονός ότι η Ρωσία απορρίπτει την προοπτική ανάπτυξης ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία, ανέφερε: «Ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν έχει πει όχι σε πολλά πράγματα. Τελικά θα πρέπει όμως να πει ναι, όταν θα πρόκειται για τον τερματισμό αυτού του πολέμου. Αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι η περίοδος μετά το τέλος του πολέμου και τότε η Ουκρανία θα χρειαστεί προστασία», τόνισε ο καγκελάριος και πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις που συζητούνται αποτελούν μία από τις πολλές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από διάφορα κράτη σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός.

Το κοινό ανακοινωθέν μετά τη σύνοδο του Βερολίνου έχουν υπογράψει οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Πολωνίας, της Ιταλίας, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας, αλλά και ο πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Αναφερόμενος στο ίδιο θέμα, ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ ζήτησε «να μη βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο, αλλά να κάνουμε τη συζήτηση όταν θα είναι πραγματικά απαραίτητο» και, σε συνέντευξή του στην Neue Osnabrücker Zeitung, τόνισε ότι «ένα είναι σαφές, η Γερμανία, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της Ουκρανίας, θα ανταποκρίνεται πάντα στις ευθύνες της». Το κρίσιμο ερώτημα, συνέχισε, είναι πώς θα αντιδράσει ο Ρώσος πρόεδρος, καθώς αυτός είναι που φέρει την ευθύνη για τους καθημερινούς θανάτους. «Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδό του, αλλά εξακολουθώ να έχω αμφιβολίες σχετικά με το εάν και κατά πόσο θέλει ειρήνη», πρόσθεσε ο κ. Κλινγκμπάιλ.

Επιφυλακτικός εμφανίστηκε και ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, επισημαίνοντας ότι η προσφορά των Ευρωπαίων είναι μια «αναγνώριση της κοινής ευθύνης», αλλά «θα δούμε τι ακριβώς συνεπάγεται αυτό, όταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν δει πού οδεύουν τα πράγματα».
