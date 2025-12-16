Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν κι εμείς είμαστε ήδη σε… ρεβεγιονάτη διάθεση. Και πώς να μην είμαστε δηλαδή με 2.026 δώρα!
Τουλάχιστον επτά νεκροί σε συντριβή μικρού αεροσκάφους στο κεντρικό Μεξικό, δείτε βίντεο
Στο ιδιωτικό τζετ επέβαιναν 10 άτομα, επιχείρησε αναγκαστική προσγείωση κοντά στο αεροδρόμιο της Τολούκα – Προκλήθηκε πυρκαγιά και εκκενώθηκε η περιοχή
Όπως δήλωσε ο συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Πολιτείας του Μεξικού, Αντριάν Ερνάντες, το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Σαν Ματέο Ατένκο, μια βιομηχανική ζώνη σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο της Τολούκα και περίπου 50 χιλιομέτρων δυτικά της Πόλης του Μεξικού.
🔴 Momento del impacto del jet en #Toluca, captado por cámaras de seguridad de vecinos, muestra la escena previa al accidente que dejó 10 fallecidos.— Capital EdoMex (@CapitalEdomex) December 15, 2025
📹: Especial. pic.twitter.com/SrIJSof1DG
Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Ακαπούλκο, στις ακτές του Ειρηνικού.
#Now #Mexico A Cessna Citation III Reg XA-PRO jet has crashed on approach to #Toluca TLC/MMTO at #SanPedroTotoltepec. Plane had departed #Acapulco ACA/MMAA. With possibly 10 people on board, authorities report no survivors. pic.twitter.com/OpRRDO2I0w— Mexico Times (@mexicotimes) December 15, 2025
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες των αρχών, το ιδιωτικό τζετ είχε δηλωμένους οκτώ επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος. Ωστόσο, αρκετές ώρες μετά τη συντριβή είχαν ανασυρθεί επτά σοροί από το σημείο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονταν.
Desplome de avioneta en Toluca. Un Jet proveniente de Acapulco se impactó contra una bodega en la zona industrial.— qpaso noticias (@qpasonoticias) December 15, 2025
El Secretario de Seguridad del Estado de México confirma que viajaban 10 personas en la aeronave. #Toluca #AccidenteAereo #NoticiasEnVivo #Mexico #Edomex pic.twitter.com/OyoeYgOxFs
Ο Αντριάν Ερνάντες ανέφερε ότι το αεροσκάφος φαίνεται να επιχείρησε να προσγειωθεί σε γήπεδο ποδοσφαίρου, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει, καθώς προσέκρουσε στη μεταλλική οροφή γειτονικής επιχείρησης. Η πρόσκρουση προκάλεσε εκτεταμένη πυρκαγιά, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να σπεύδουν άμεσα στην περιοχή.
Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε προληπτική εκκένωση της ευρύτερης περιοχής. Όπως δήλωσε η δήμαρχος του Σαν Ματέο Ατένκο, Άνα Μουνίς, στο τηλεοπτικό δίκτυο Milenio, περίπου 130 άτομα απομακρύνθηκαν από τα κτίρια που βρίσκονταν κοντά στο σημείο της συντριβής.
