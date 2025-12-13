Αποφυλακίστηκε Νομπελίστας και η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία με εντολή Λουκασένκο, έπειτα από συμφωνία με τις ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αντάλλαγμα αίρουν τις κυρώσεις του καλίου, ενώ απελευθερώθηκαν άλλοι 121 κρατούμενοι, μεταξύ των οποίων και 5 Ουκρανοί





Όπως αναφέρει το



Η μεγαλύτερη που έχει κάνει ο Λουκασένκο Η



Several political prisoners released today in Belarus have been deported to Ukraine.



In these photos are Maryia Kalesnikava and Viktar Babaryka. In the video, they meet for the first time since 2020 🧡 pic.twitter.com/AvXkepVxRm — Freedom postcards | Volnyja pashtouki (@v_pashtouki) December 13, 2025





Ο Μπιαλιάτσκι, συν-νικητής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης του 2022, είναι ένας ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα που αγωνίστηκε για χρόνια για τους πολιτικούς κρατούμενους πριν γίνει και ο ίδιος ένας. Βρισκόταν στη φυλακή από τον Ιούλιο του 2021.



Επίσης, αφέθηκαν ελεύθεροι η Μαρία Καλεσνίκαβα, ηγέτης μαζικών διαμαρτυριών κατά του Λουκασένκο το 2020, και ο Βίκταρ Μπαμπαρίκα, ο οποίος συνελήφθη εκείνο το έτος ενώ ετοιμαζόταν να θέσει υποψηφιότητα εναντίον του προέδρου στις εκλογές.



Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Τζον Κόουλ, είχε δηλώσει νωρίτερα σε δημοσιογράφους στο Μινσκ: «Σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου Τραμπ, εμείς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα άρουμε τις κυρώσεις για το κάλιο».



Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλαν ευρείες κυρώσεις στη Λευκορωσία αφότου το Μινσκ ξεκίνησε μια βίαιη καταστολή των διαδηλωτών μετά από τις αμφισβητούμενες εκλογές του 2020, φυλακίζοντας σχεδόν όλους τους αντιπάλους του Λουκασένκο που δεν διέφυγαν στο εξωτερικό.



Πέντε Ουκρανοί μεταξύ των αποφυλακισμένων Πέντε Ουκρανοί είναι μεταξύ των κρατουμένων που αποφυλακίστηκαν από τη Λευκορωσία μετά από την επίτευξη μιας σημερινής συμφωνίας με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του στην Ουάσινγκτον για τη βοήθεια που προσέφερε για την απελευθέρωσή τους.



Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο απελευθέρωσε 123 κρατούμενους το Σάββατο, συμπεριλαμβανομένου του βραβευμένου με Νόμπελ Ειρήνης, Άλες Μπιαλιάτσκι, και της ηγετικής φυσιογνωμίας της αντιπολίτευσης Μαρία Καλεσνίκαβα, μετά από δύο ημέρες συνομιλιών με έναν απεσταλμένο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση των ΗΠΑ.Όπως αναφέρει το Reuters , σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ συμφώνησαν να άρουν τις κυρώσεις κατά του καλίου της Λευκορωσίας. Το κάλιο είναι βασικό συστατικό των λιπασμάτων και το πρώην σοβιετικό κράτος είναι κορυφαίος παγκόσμιος παραγωγός. απελευθέρωση κρατουμένων ήταν μακράν η μεγαλύτερη που έχει κάνει ο Λουκασένκο από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε συνομιλίες φέτος με τον βετεράνο αυταρχικό ηγέτη, στενό σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.Οι δυτικές κυβερνήσεις τον είχαν προηγουμένως αποφύγει λόγω της καταστολής της διαφωνίας και της υποστήριξής του στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.Ο Μπιαλιάτσκι, συν-νικητής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης του 2022, είναι ένας ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα που αγωνίστηκε για χρόνια για τους πολιτικούς κρατούμενους πριν γίνει και ο ίδιος ένας. Βρισκόταν στη φυλακή από τον Ιούλιο του 2021.Επίσης, αφέθηκαν ελεύθεροι η Μαρία Καλεσνίκαβα, ηγέτης μαζικών διαμαρτυριών κατά του Λουκασένκο το 2020, και ο Βίκταρ Μπαμπαρίκα, ο οποίος συνελήφθη εκείνο το έτος ενώ ετοιμαζόταν να θέσει υποψηφιότητα εναντίον του προέδρου στις εκλογές.Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η συνεργασία με τον Λουκασένκο αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας να απομακρυνθεί από την επιρροή του Πούτιν, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό - μια προσπάθεια που η αντιπολίτευση της Λευκορωσίας, μέχρι τώρα, έβλεπε με ακραίο σκεπτικισμό.Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Τζον Κόουλ, είχε δηλώσει νωρίτερα σε δημοσιογράφους στο Μινσκ: «Σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου Τραμπ, εμείς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα άρουμε τις κυρώσεις για το κάλιο».Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλαν ευρείες κυρώσεις στη Λευκορωσία αφότου το Μινσκ ξεκίνησε μια βίαιη καταστολή των διαδηλωτών μετά από τις αμφισβητούμενες εκλογές του 2020, φυλακίζοντας σχεδόν όλους τους αντιπάλους του Λουκασένκο που δεν διέφυγαν στο εξωτερικό.Πέντε Ουκρανοί είναι μεταξύ των κρατουμένων που αποφυλακίστηκαν από τη Λευκορωσία μετά από την επίτευξη μιας σημερινής συμφωνίας με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του στην Ουάσινγκτον για τη βοήθεια που προσέφερε για την απελευθέρωσή τους.

«Χάρη στον ενεργό ρόλο των ΗΠΑ και τη συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών μας, περίπου 100 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων πέντε Ουκρανών, έχουν τώρα απελευθερωθεί», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.



Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι έχει δώσει οδηγίες στις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας του να δώσουν προτεραιότητα στην επίτευξη συμφωνίας για μία νέα απελευθέρωση Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου που κρατούνται στη Ρωσία πριν από την έλευση του νέου έτους.



Η Ρωσία και η Ουκρανία πραγματοποιούν τακτικές ανταλλαγές αιχμαλώτων, μετά από τη ρωσική εισβολή που άρχισε το 2022.



Οι κυρώσεις έγιναν αυστηρότερες αφότου ο Λουκασένκο επέτρεψε στη Λευκορωσία να χρησιμεύσει ως ορμητήριο για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.