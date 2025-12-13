Τα ηλεκτρικά γραφεία και τα καθίσματα της ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργούν ένα περιβάλλον που προάγουν την εργασιακή μας καθημερινότητα.
Οι ΗΠΑ καταργούν τις κυρώσεις στις εισαγωγές καλίου από τη Λευκορωσία
Τα κρατικά ΜΜΕ της Λευκορωσίας επικαλέστηκαν σχετική δήλωση του απεσταλμένου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Κόουλ, μετά από τις διήμερες συνομιλίες που είχε στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, Μινσκ, με τον πρόεδρο Αλεξάντερ Λουκασένκο.
Η Λευκορωσία είναι σημαντικός παραγωγός καλίου, που είναι ουσιαστικό συστατικό των λιπασμάτων.
