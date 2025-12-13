Ερντογάν: Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν είναι μακριά, μη γίνει πεδίο μάχης η Μαύρη Θάλασσα

Για τις συνομιλίες που είχε με τονστο Τουρκμενιστάν και τις σχέσεις της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μίλησε οστο αεροπλάνο της επιστροφής στη χώρα του.Στη συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους, ο Ερντογάν είπε μεταξύ άλλων πως «ανταλλάξαμε απόψεις με τον Πούτιν σχετικά με τις διμερείς μας σχέσεις, τον πόλεμο στην Ουκρανία και περιφερειακά ζητήματα. Σημειώσαμε ότι θεωρούμε θετικό τον διάλογο που ξεκίνησε ο Τραμπ για το θέμα και συζητήσαμε τις συνεισφορές που μπορεί να προσφέρει η χώρα μας στις ειρηνευτικές προσπάθειες».«Συζητήσαμε την ανάγκη να συναντηθούμε το συντομότερο δυνατόν στην Τουρκία και μου είπε: «Θα κρατήσω την υπόσχεσή μου». Ελπίζω ότι αυτή η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα. Οι σχέσεις μας με τη Ρωσία δεν βασίζονται σε βραχυπρόθεσμους υπολογισμούς ιδιοτέλειας, αλλά σε μια βαθιά ριζωμένη ιστορία, σε ισχυρά διπλωματικά θεμέλια και σε αμοιβαία εμπιστοσύνη. Συζητήσαμε κυρίως για τον πόλεμο και τις ειρηνευτικές προσπάθειες. Όπως όλοι οι παράγοντες, ο Πούτιν γνωρίζει πολύ καλά τη θέση της Τουρκίας σε αυτό το θέμα. Πιστεύουμε ότι αυτός ο πόλεμος θα έπρεπε να είχε τελειώσει εδώ και καιρό και το δηλώνουμε ανοιχτά σε όλους τους ομολόγους μας» συνέχισε ο Τούρκος πρόεδρος και πρόσθεσε, κάνοντας αναφορά και στις πρόσφατες επιθέσεις σε τουρκικά πλοία στη: «Όπως γνωρίζετε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμπλέκεται σε αυτό το θέμα. Η ειρήνη δεν είναι μακριά, το βλέπουμε αυτό. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να στρέψουμε την πορεία μας προς την ειρήνη. Η Μαύρη Θάλασσα δεν πρέπει να θεωρείται πεδίο μάχης. Μια τέτοια κατάσταση θα έβλαπτε μόνο τη Ρωσία και την Ουκρανία και δεν θα τους ωφελούσε με κανέναν τρόπο. Όλοι χρειάζονται ασφαλή ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό πρέπει να διασφαλιστεί».Για την επιθυμία της Τουρκίας να εμπλακεί στα, οείπε: «Όπως γνωρίζετε, έχουν περάσει 50 χρόνια από την έναρξη της διαδικασίας ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς, μας έχουν καθυστερήσει με επαναλαμβανόμενες φράσεις και δικαιολογίες. Χώρες που προηγουμένως δεν ήταν στη διαδικασία ένταξης έγιναν δεκτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η Τουρκία, δυστυχώς, με 86 εκατομμύρια κατοίκους, τη βιομηχανία και τις δυνατότητές της, δεν έχει ακόμη γίνει δεκτή στην ΕΕ, παρόλο που είναι μια τόσο ισχυρή χώρα που θα μπορούσε να συμβάλει στην Ένωση. Η καθυστέρηση συνεχίζεται. Λέω επίμονα στον Υπουργό Εξωτερικών μου: «Όπου και αν συναντάς Ευρωπαίους, να τους το υπενθυμίζεις πάντα». Το λέω επίσης στους ηγέτες που συναντώ. Είμαστε η δεύτερη μεγαλύτερη χερσαία δύναμη στο ΝΑΤΟ. Οι πρόοδοι που έχουμε σημειώσει τα τελευταία χρόνια στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας είναι γνωστοί σε όλους. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, αντιμετωπίσαμε κρυφούς και φανερούς περιορισμούς, ακόμη και εμπάργκο, αλλά συνεχίσαμε να αναπτύσσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες. Είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας σε όλους τους τομείς με τις ευρωπαϊκές χώρες με τις οποίες έχουμε φιλικές και συμμαχικές σχέσεις, σε βάση αμοιβαίου οφέλους. Θα ήταν επωφελές για την Ευρώπη να εξετάσει τις σχέσεις μας με στρατηγική όραση».