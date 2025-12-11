Μήνυση συνδέει για πρώτη φορά την Τεχνητή Νοημοσύνη με φόνο: Το ChatGPT κατηγορείται στις ΗΠΑ ότι ενθάρρυνε έναν ψυχικά ασθενή να σκοτώσει τη μητέρα του

Το χρονικό της φρίκης

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of murder & violence.



A quiet Connecticut neighborhood has been rocked by a horrific murder-suicide after a beloved millionaire, Suzanne Adams, 83, let her son, Stein-Erik Soelberg, 56, back into her $2.7 million Greenwich… pic.twitter.com/8APVKdlQ5f — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) August 9, 2025

Ο Σόλμπεργκ σκότωσε τη μητέρα του στις 3 Αυγούστου.Οι σοροί της Σούζαν και του Στάιν - Έρικ ανακαλύφθηκαν την Τρίτη 5 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου της Αστυνομίας.Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, έκρινε ότι η ηλικιωμένη γυναίκα σκοτώθηκε «από αμβλύ τραύμα στο κεφάλι και ο λαιμός ήταν συμπιεσμένος». Ο θάνατος του 56χρονου χαρακτηρίστηκε ως αυτοκτονία από «τραύματα από αιχμηρά αντικείμενα στον λαιμό και το στήθος».Οι γείτονες περιέγραψαν τη Σούζαν ως ένα αγαπημένο μέλος της κοινότητας. Περιέγραψαν τον Stein-Erik ως «περίεργο», που συχνά τον έβλεπαν να «μουρμουρίζει στον εαυτό του». Ο Σταίν - Έρικ είχε ποινικό ιστορικό, συμπεριλαμβανομένης μιας σύλληψης το 2019 για εμπλοκή του αυτοκινήτου του σε σταθμευμένα οχήματα και ούρηση στην τσάντα μιας γυναίκας. Σύμφωνα με το LinkedIn του, η τελευταία του δουλειά ήταν το 2021.Παράλληλα, είχε ισχυριστεί ότι είχε καρκίνο στο σαγόνι, αν και αργότερα δήλωσε ότι είχε αποκλειστεί και ότι οι γιατροί δεν μπορούσαν να διαγνώσουν την ασθένειά του. Δημοσίευσε αρκετά περίεργα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγες μέρες πριν από τη δολοφονία - αυτοκτονία, μιλώντας ασταμάτητα για την παραβίαση της κινητής του συσκευής.Ένας έρανος GoFundMe δημιουργήθηκε το 2023 για τη θεραπεία του κατά του καρκίνου, αλλά συγκέντρωσε μόνο 6.500 δολάρια από τον στόχο των 25.000 δολαρίων.Η αστυνομία δεν είχε αποκαλύψει τότε το κίνητρο της διπλής αποτρόπαιας πράξης.