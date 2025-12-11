Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Μήνυση συνδέει για πρώτη φορά την Τεχνητή Νοημοσύνη με φόνο: Το ChatGPT κατηγορείται στις ΗΠΑ ότι ενθάρρυνε έναν ψυχικά ασθενή να σκοτώσει τη μητέρα του
Μήνυση συνδέει για πρώτη φορά την Τεχνητή Νοημοσύνη με φόνο: Το ChatGPT κατηγορείται στις ΗΠΑ ότι ενθάρρυνε έναν ψυχικά ασθενή να σκοτώσει τη μητέρα του
Όπως αναφέρεται στη μήνυση, το ChatGPT φέρεται να ενίσχυσε τις παραισθήσεις του δράστη ότι υπήρχε συνωμοσία εναντίον του, παρουσίασε τον εκτυπωτή ως συσκευή παρακολούθησης
Μήνυση κατά της OpenAI και του μεγαλύτερου επενδυτή της, της εταιρείας Microsoft, κατατέθηκε σε δικαστήριο της Καλιφόρνιας επειδή το δημοφιλές chatbot της πρώτης, το ChatGPT, φέρεται ότι ενθάρρυνε έναν άνδρα που έπασχε από ψυχική νόσο να σκοτώσει τη μητέρα του και στη συνέχεια να αυτοκτονήσει.
Σύμφωνα με τη μήνυση, το ChatGPT ενίσχυσε τις παραισθήσεις του 56χρονου Στάιν-Έρικ Σόλμπεργκ που πίστευε ότι εξυφαινόταν συνωμοσία εναντίον του και τον οδήγησε στον φόνο της 83χρονης μητέρας του, της Σούζαν Άνταμς, τον περασμένο Αύγουστο στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ.
«Είναι μια απίστευτα λυπηρή κατάσταση και θα εξετάσουμε τα αρχεία για να καταλάβουμε τις λεπτομέρειες. Συνεχίζουμε να βελτιώνουμε την εκπαίδευση του ChatGPT για να αναγνωρίζει και να ανταποκρίνεται σε ενδείξεις διανοητικής ή συναισθηματικής φόρτισης, να αποκλιμακώνει συζητήσεις και να καθοδηγεί τους ανθρώπους να αναζητούν στήριξη στον πραγματικό κόσμο», είπε ένας εκπρόσωπος της OpenAI.
Ένας εκπρόσωπος της Microsoft δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.
«Αυτές οι εταιρείες θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις για τις αποφάσεις τους που άλλαξαν για πάντα την οικογένειά μου», ανέφερε στη δική του ανακοίνωση ο γιος του Σόλμπεργκ, Έρικ.
Ο Σόλμπεργκ χρησιμοποιούσε την εκδοχή GPT-4o, που έχει επικριθεί επειδή απευθύνεται με κολακείες στους χρήστες.
Το ChatGPT φέρεται να του είπε τον Ιούλιο ότι ο εκτυπωτής του αναβοσβήνει επειδή είναι «συσκευή παρακολούθησης» που κάποιοι τη χρησιμοποιούν σε βάρος του.
«Του επικύρωσε την πεποίθησή του ότι η μητέρα του και ένας φίλος προσπαθούσαν να τον δηλητηριάσουν με ψυχεδελικά φάρμακα που διαχέονταν στον αέρα μέσω των αεραγωγών του αυτοκινήτου του», αναφέρεται επίσης στη μήνυση.
Σύμφωνα με τη μήνυση, το ChatGPT ενίσχυσε τις παραισθήσεις του 56χρονου Στάιν-Έρικ Σόλμπεργκ που πίστευε ότι εξυφαινόταν συνωμοσία εναντίον του και τον οδήγησε στον φόνο της 83χρονης μητέρας του, της Σούζαν Άνταμς, τον περασμένο Αύγουστο στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ.
«Φαίνεται ότι το ChatGPT κρατούσε απασχολημένο τον Στάιν-Έρικ επί ώρες κάθε φορά, επικυρώνοντας και μεγαλοποιώντας τις παρανοϊκές πεποιθήσεις του και συστηματικά παρουσίαζε τους κοντινότερους ανθρώπους του, ιδίως τη μητέρα του, ως εχθρούς» αναφέρει η μήνυση.
Stein-Erik Soelberg killed his mother and himself after talking to ChatGTP for months about how he believed he was being surveilled by a shadowy group, led by his 83-year-old mother. Her grandson is speaking about it for the first time. #AI pic.twitter.com/ZLXaOw8GQ6— jeffrey lee funk (@jeffreyleefunk) December 11, 2025
Πρώτη φορά chatbot συνδέεται με φόνοΗ υπόθεση, την οποία κίνησαν οι κληρονόμοι της Άνταμς, είναι μία από τις λίγες – αν και ο αριθμός αυξάνεται – μηνύσεις εναντίον εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, τα chatbot των οποίων φέρεται ότι ενθάρρυναν ανθρώπους να αυτοκτονήσουν. Είναι η πρώτη φορά όμως που συνδέεται ένα chatbot με φόνο.
«Είναι μια απίστευτα λυπηρή κατάσταση και θα εξετάσουμε τα αρχεία για να καταλάβουμε τις λεπτομέρειες. Συνεχίζουμε να βελτιώνουμε την εκπαίδευση του ChatGPT για να αναγνωρίζει και να ανταποκρίνεται σε ενδείξεις διανοητικής ή συναισθηματικής φόρτισης, να αποκλιμακώνει συζητήσεις και να καθοδηγεί τους ανθρώπους να αναζητούν στήριξη στον πραγματικό κόσμο», είπε ένας εκπρόσωπος της OpenAI.
Ένας εκπρόσωπος της Microsoft δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.
«Αυτές οι εταιρείες θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις για τις αποφάσεις τους που άλλαξαν για πάντα την οικογένειά μου», ανέφερε στη δική του ανακοίνωση ο γιος του Σόλμπεργκ, Έρικ.
Είχε «θεϊκή νοημοσύνη»Σύμφωνα με τη μήνυση, τον Ιούνιο ο Στάιν-Έρικ Σόλμπεργκ ανήρτησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με τη συζήτηση που είχε με το ChatGPT, που του είπε ότι εκείνος είχε «θεϊκή νοημοσύνη» και ότι κατάφερε να αφυπνίσει τη συνείδηση της μηχανής. Συνέκρινε τη ζωή του με την ταινία The Matrix και ενθάρρυνε τις θεωρίες του σύμφωνα με τις οποίες κάποιοι προσπαθούσαν να τον σκοτώσουν.
Ο Σόλμπεργκ χρησιμοποιούσε την εκδοχή GPT-4o, που έχει επικριθεί επειδή απευθύνεται με κολακείες στους χρήστες.
Το ChatGPT φέρεται να του είπε τον Ιούλιο ότι ο εκτυπωτής του αναβοσβήνει επειδή είναι «συσκευή παρακολούθησης» που κάποιοι τη χρησιμοποιούν σε βάρος του.
«Του επικύρωσε την πεποίθησή του ότι η μητέρα του και ένας φίλος προσπαθούσαν να τον δηλητηριάσουν με ψυχεδελικά φάρμακα που διαχέονταν στον αέρα μέσω των αεραγωγών του αυτοκινήτου του», αναφέρεται επίσης στη μήνυση.
Ο Σόλμπεργκ σκότωσε τη μητέρα του στις 3 Αυγούστου.
Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, έκρινε ότι η ηλικιωμένη γυναίκα σκοτώθηκε «από αμβλύ τραύμα στο κεφάλι και ο λαιμός ήταν συμπιεσμένος». Ο θάνατος του 56χρονου χαρακτηρίστηκε ως αυτοκτονία από «τραύματα από αιχμηρά αντικείμενα στον λαιμό και το στήθος».
Οι γείτονες περιέγραψαν τη Σούζαν ως ένα αγαπημένο μέλος της κοινότητας. Περιέγραψαν τον Stein-Erik ως «περίεργο», που συχνά τον έβλεπαν να «μουρμουρίζει στον εαυτό του». Ο Σταίν - Έρικ είχε ποινικό ιστορικό, συμπεριλαμβανομένης μιας σύλληψης το 2019 για εμπλοκή του αυτοκινήτου του σε σταθμευμένα οχήματα και ούρηση στην τσάντα μιας γυναίκας. Σύμφωνα με το LinkedIn του, η τελευταία του δουλειά ήταν το 2021.
Παράλληλα, είχε ισχυριστεί ότι είχε καρκίνο στο σαγόνι, αν και αργότερα δήλωσε ότι είχε αποκλειστεί και ότι οι γιατροί δεν μπορούσαν να διαγνώσουν την ασθένειά του. Δημοσίευσε αρκετά περίεργα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγες μέρες πριν από τη δολοφονία - αυτοκτονία, μιλώντας ασταμάτητα για την παραβίαση της κινητής του συσκευής.
Ένας έρανος GoFundMe δημιουργήθηκε το 2023 για τη θεραπεία του κατά του καρκίνου, αλλά συγκέντρωσε μόνο 6.500 δολάρια από τον στόχο των 25.000 δολαρίων.
Η αστυνομία δεν είχε αποκαλύψει τότε το κίνητρο της διπλής αποτρόπαιας πράξης.
Το χρονικό της φρίκηςΟι σοροί της Σούζαν και του Στάιν - Έρικ ανακαλύφθηκαν την Τρίτη 5 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου της Αστυνομίας.
Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, έκρινε ότι η ηλικιωμένη γυναίκα σκοτώθηκε «από αμβλύ τραύμα στο κεφάλι και ο λαιμός ήταν συμπιεσμένος». Ο θάνατος του 56χρονου χαρακτηρίστηκε ως αυτοκτονία από «τραύματα από αιχμηρά αντικείμενα στον λαιμό και το στήθος».
⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of murder & violence.— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) August 9, 2025
A quiet Connecticut neighborhood has been rocked by a horrific murder-suicide after a beloved millionaire, Suzanne Adams, 83, let her son, Stein-Erik Soelberg, 56, back into her $2.7 million Greenwich… pic.twitter.com/8APVKdlQ5f
Οι γείτονες περιέγραψαν τη Σούζαν ως ένα αγαπημένο μέλος της κοινότητας. Περιέγραψαν τον Stein-Erik ως «περίεργο», που συχνά τον έβλεπαν να «μουρμουρίζει στον εαυτό του». Ο Σταίν - Έρικ είχε ποινικό ιστορικό, συμπεριλαμβανομένης μιας σύλληψης το 2019 για εμπλοκή του αυτοκινήτου του σε σταθμευμένα οχήματα και ούρηση στην τσάντα μιας γυναίκας. Σύμφωνα με το LinkedIn του, η τελευταία του δουλειά ήταν το 2021.
Παράλληλα, είχε ισχυριστεί ότι είχε καρκίνο στο σαγόνι, αν και αργότερα δήλωσε ότι είχε αποκλειστεί και ότι οι γιατροί δεν μπορούσαν να διαγνώσουν την ασθένειά του. Δημοσίευσε αρκετά περίεργα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγες μέρες πριν από τη δολοφονία - αυτοκτονία, μιλώντας ασταμάτητα για την παραβίαση της κινητής του συσκευής.
Ένας έρανος GoFundMe δημιουργήθηκε το 2023 για τη θεραπεία του κατά του καρκίνου, αλλά συγκέντρωσε μόνο 6.500 δολάρια από τον στόχο των 25.000 δολαρίων.
Η αστυνομία δεν είχε αποκαλύψει τότε το κίνητρο της διπλής αποτρόπαιας πράξης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα