Πούτιν: Σύντομα θα αποκαταστήσουμε την ειρήνη σε ολόκληρο το Ντονμπάς
Πούτιν: Σύντομα θα αποκαταστήσουμε την ειρήνη σε ολόκληρο το Ντονμπάς
Οι Ρώσοι ανακοίνωσαν την κατάληψη της πόλης Σιβέρσκ στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, διέψευσαν τη συγκεκριμένη πληροφορία οι Ουκρανοί
Οι ενέργειες του ρωσικού στρατού φέρνουν όλο και πιο κοντά την αποκατάσταση της ειρηνικής ζωής στο Ντονμπάς, δήλωσε ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν στη διάρκεια ενημέρωσης για την κατάσταση στο μέτωπο της Ουκρανίας.
Μάλιστα, αποκάλεσε «εδάφη μας» τις περιοχές στις οποίες επιχειρεί η Ρωσία με στόχο «να διώξουν τις ουκρανικές δυνάμεις».
Το Ντονμπάς αποτελεί το βασικό σημείο τριβής στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ουκρανίας και Ρωσίας, με το Κίεβο να πιέζεται να το παραχωρήσει ολόκληρο στη Μόσχα, αν και ακόμα διατηρεί στην κατοχή του ένα μικρό ποσοστό.
Σήμερα, μετά τη διαρροή από τη ρωσική πλευρά περί κατάληψης της πόλης Σιβέρσκ στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ο Πούτιν δήλωσε πως «η απελευθέρωση της πόλης Σιβέρσκ και οι επιτυχημένες επιθετικές επιχειρήσεις στην περιοχή αυτή μας ωθούν σε νέες επιχειρήσεις σε άλλες κατευθύνσεις. Δεν έχω καμία αμφιβολία πως θα διώξουμε τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις από το έδαφός μας και θα αποκαταστήσουμε σύντομα την ειρηνική ζωή στο Ντονμπάς».
Πριν από μερικές μέρες, εξάλλου, ο Πούτιν είχε τονίσει πως τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία στην Ουκρανία «ήταν πάντα ρωσικά».
Οι Ουκρανοί απάντησαν, πάντως, πως η πόλη Σιβέρσκ παραμένει υπό τον έλεγχο την ουκρανικών Δυνάμεων, ενώ το Κίεβο εξακολουθεί να ελέγχει και το βόρειο τμήμα του Ποκρόφσκ.
Μάλιστα, αποκάλεσε «εδάφη μας» τις περιοχές στις οποίες επιχειρεί η Ρωσία με στόχο «να διώξουν τις ουκρανικές δυνάμεις».
Το Ντονμπάς αποτελεί το βασικό σημείο τριβής στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ουκρανίας και Ρωσίας, με το Κίεβο να πιέζεται να το παραχωρήσει ολόκληρο στη Μόσχα, αν και ακόμα διατηρεί στην κατοχή του ένα μικρό ποσοστό.
Σήμερα, μετά τη διαρροή από τη ρωσική πλευρά περί κατάληψης της πόλης Σιβέρσκ στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ο Πούτιν δήλωσε πως «η απελευθέρωση της πόλης Σιβέρσκ και οι επιτυχημένες επιθετικές επιχειρήσεις στην περιοχή αυτή μας ωθούν σε νέες επιχειρήσεις σε άλλες κατευθύνσεις. Δεν έχω καμία αμφιβολία πως θα διώξουμε τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις από το έδαφός μας και θα αποκαταστήσουμε σύντομα την ειρηνική ζωή στο Ντονμπάς».
Πριν από μερικές μέρες, εξάλλου, ο Πούτιν είχε τονίσει πως τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία στην Ουκρανία «ήταν πάντα ρωσικά».
Οι Ουκρανοί απάντησαν, πάντως, πως η πόλη Σιβέρσκ παραμένει υπό τον έλεγχο την ουκρανικών Δυνάμεων, ενώ το Κίεβο εξακολουθεί να ελέγχει και το βόρειο τμήμα του Ποκρόφσκ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα