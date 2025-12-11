Πούτιν: Σύντομα θα αποκαταστήσουμε την ειρήνη σε ολόκληρο το Ντονμπάς
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Ντονμπάς Βλαντίμιρ Πούτιν

Πούτιν: Σύντομα θα αποκαταστήσουμε την ειρήνη σε ολόκληρο το Ντονμπάς

Οι Ρώσοι ανακοίνωσαν την κατάληψη της πόλης Σιβέρσκ στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, διέψευσαν τη συγκεκριμένη πληροφορία οι Ουκρανοί

Πούτιν: Σύντομα θα αποκαταστήσουμε την ειρήνη σε ολόκληρο το Ντονμπάς
Οι ενέργειες του ρωσικού στρατού φέρνουν όλο και πιο κοντά την αποκατάσταση της ειρηνικής ζωής στο Ντονμπάς, δήλωσε ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν στη διάρκεια ενημέρωσης για την κατάσταση στο μέτωπο της Ουκρανίας.

Μάλιστα, αποκάλεσε «εδάφη μας» τις περιοχές στις οποίες επιχειρεί η Ρωσία με στόχο «να διώξουν τις ουκρανικές δυνάμεις».

Το Ντονμπάς αποτελεί το βασικό σημείο τριβής στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ουκρανίας και Ρωσίας, με το Κίεβο να πιέζεται να το παραχωρήσει ολόκληρο στη Μόσχα, αν και ακόμα διατηρεί στην κατοχή του ένα μικρό ποσοστό.

Σήμερα, μετά τη διαρροή από τη ρωσική πλευρά περί κατάληψης της πόλης Σιβέρσκ στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ο Πούτιν δήλωσε πως «η απελευθέρωση της πόλης Σιβέρσκ και οι επιτυχημένες επιθετικές επιχειρήσεις στην περιοχή αυτή μας ωθούν σε νέες επιχειρήσεις σε άλλες κατευθύνσεις. Δεν έχω καμία αμφιβολία πως θα διώξουμε τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις από το έδαφός μας και θα αποκαταστήσουμε σύντομα την ειρηνική ζωή στο Ντονμπάς».

Πριν από μερικές μέρες, εξάλλου, ο Πούτιν είχε τονίσει πως τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία στην Ουκρανία «ήταν πάντα ρωσικά».

Οι Ουκρανοί απάντησαν, πάντως, πως η πόλη Σιβέρσκ παραμένει υπό τον έλεγχο την ουκρανικών Δυνάμεων, ενώ το Κίεβο εξακολουθεί να ελέγχει και το βόρειο τμήμα του Ποκρόφσκ.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης